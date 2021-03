Puscifer spielen bei kommendem Streaming-Konzert "Money $hot" in Gänze

Foto: Tim Cadiente

Am 17. April werden Maynard James Keenans Puscifer ihr 2015er Album "Money $hot" bei einem Online-Event in all seiner Musicalhaftigkeit zum Besten geben.

Am 30. Oktober 2020 spielten Puscifer, die Novelty-Band um /artists/1123/tool">Tool-Weirdo Maynard James Keenan, ein erstes Streaming-Event - mit großem Aufwand umgesetzt in der Stadtutopie Arcosanti in der Wüste von Arizona.

Ein schätzungsweise ähnlich cineastisches, musicalhaftes Event wird am 17. April ab 22 Uhr stattfinden. Dann wollen Puscifer ihr drittes Album "Money $hot" von 2015 in voller Gänze spielen. Voll betitelt wird das Event "Billy D And The Hall Of Feathered Serpents Featuring Money Shot By Puscifer" heißen. Dazu gibt es sogar einen Trailer.

Wie auch das erste Event wird es sich um eine vorproduzierte Show handeln, was anders wohl auch kaum möglich ist. So zeigt das Event-Poster bereits eine Szene, in der sich Maynard "Billy D" Keenan von zig Lucha-Libre-Wrestlern umzingelt sieht. Inszeniert wurde im historischen Mayan Theater in Los Angeles.

"In diesem Prequel seiner angeblichen Entführung während 'Existential Reckoning' finden wir Billy D trottend durch das, was man gemeinhin das Bermudadreieck des Südwestens nennt", so erklärt es Keenan auf seine üblich kryptische Art. "Wie gewohnt im Puscifer-Kosmos, haben Zeit und Logik keinen Raum hier draußen. Lasst es einfach geschehen und macht euch bereit für einen weiteren fantastischen Ritt durch unsere kollektiven grauen Zellen."

Gitarrist Mat Mitchell ergänzt: "Während wir vorwärts und rückwärts geschaut haben, sind wir in die 'Hall Of Feathered Serpents' gestolpert. Das perfekte Terrain für eine Hommage an das 'Money $hot'-Album und dessen Tour."

Early-Bird-Tickets beginnen bei rund 20 US-Dollar. Aber es gibt auch Kombi-Tickets mit exklusivem Merch erhältlich über die Website der Band.

Video: Puscifer - "Billy D and The Hall of Feathered Serpents Featuring 'Money $hot' by Puscifer"

Bild: Poster zur Show