VISIONS Premiere: Stoner-Rocker Black Lung präsentieren neuen Song "Demons" in Live-Session

Foto: Marc Shapiro Media

Black Lung aus Baltimore stellen mit einer Live-Performance ihren neuen Song "Demons" sowie ihr neues Line-Up vor. Ein neues Album soll noch dieses Jahr über Noisolution erscheinen.

Die Band um War On Women-Schlagzeuger Dave Cavalier bleibt mit "Demons" ihrem Psychedelic-/Stonerrock-Stil treu, der den Doom früher Black Sabbath atmet. Ohne Bass, dafür aber mit zwei tief gestimmten Gitarren. Neben Cavalier wird das Trio von Ex-Flying Eyes-Schlagzeuger Elias Schutzmann und Dave Fullerton komplettiert. Gefilmt haben sie ihre Performance in den Wright Way Studios in Baltimore.

Am 22. März gehen Black Lung ins Studio, um mit Kurt Ballou (Converge) ihr viertes, noch unbetiteltes Album aufzunehmen. Das soll noch dieses Jahr erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum gibt es aber noch nicht. Danach kann die Band hoffentlich wieder eine Tour planen.

Zuletzt hatten Black Lung im März 2019 das per Crowdfunding finanzierte Album "Ancients" veröffentlicht. Die Live-Version von "Demons", dem ersten Vorgeschmack auf das neue Album mit neuem Line-up, ist ab sofort bei uns im Stream zu hören.

Video: Black Lung - "Demons" (Live At Wright Way Studios)