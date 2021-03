Danko Jones kündigt Album "Power Trio" an, teilt Video zur Single "I Want Out"

Der kanadische Rock'n'Roller Danko Jones und sein gleichnamiges Trio haben ihr zehntes Album im Kasten. Die erste Single gibt es schon zu hören - als Appetizer für das heutige und morgige Streaming-Konzert.

Ein doppeltes Jubiläum steht für Danko Jones in diesem Jahr bevor. Nicht nur, dass die Band aus Toronto seit 25 Jahren besteht, mit dem programmatisch betitelten "Power Trio" erscheint am 27. August auch das zehnte Album der Band via Mate In Germany/Tonpool. Einen Gastauftritt hat darauf auch Ex-Motörhead-Gitarrist Phil Campbell.

Mit "I Want Out" erscheint am heutigen Freitag bereits die erste Single - inklusive eines Videos, das einen Blick in die Wohn- und Schlafzimmer einiger Protagonisten wirft und damit die Auswüchse des Lockdowns veranschaulicht. Regie geführt hat der Schwede Patric Ullaeus, der bereits für In Flames, Arch Enemy, Tiamat oder auch Scooter Videos gedreht hat.

Die Ankündigung und den neuen Song darf man als Appetitanreger verstehen für die zwei Livestream-Shows, die heute und morgen stattfinden. Die heutige Show ist ausgelegt auf den nordamerikanischen Kontinent und beginnt um 2 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Die Show am morgigen Samstag findet um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit statt. Beide können natürlich weltweit angeschaut werden.

Details für die Freitags-Show gibt es hier, Tickets für die morgige Show gibt es hier.

Video: Danko Jones - "I Want Out"

Stream: Danko Jones - "I Want Out"

Cover & Tracklist: Danko Jones - "Power Trio"

01. "I Want Out"

02. "Good Lookin’"

03. "Saturday"

04. "Ship Of Lies"

05. "Raise Some Hell"

06. "Blue Jean Denim Jumpsuit"

07. "Get To You"

08. "Dangerous Kiss"

09. "Let’s Rock Together"

10. "Flaunt It"

11. "Start The Show" (feat. Phil Campbell)