VISIONS Premiere: Düster-Duo Årabrot veröffentlicht Video zu "Hailstones For Rain/The Moon Is Dead".

Foto: Olle Lundin

Årabrot stellen ein Video zu ihrer neuen Single "Norwegian Gothic Part 2: Hailstones For Rain/The Moon Is Dead" vor. Das zum Duo gewordene Projekt von Kjetil Nernes und Karin Park bereitet damit weiter auf den Release des neuen Albums "Norwegian Gothic" vor.

Der Name "Norwegian Gothic" ist Programm: Ob Louisianas Sümpfe oder Norwegens Fjorde, eine lebensfeindliche Umgebung, die den Menschen verschlingen kann, bringt ebensolche Musik hervor. "Norwegian Gothic" von Årabrot ist Southern Gothic durch und durch - nur kommt er eben aus dem Norden.

Das Video zu "Hailstones For Rain/The Moon Is Dead" fängt diese Thematik ein. Bandkopf Kjetil "Tall Man" Nernes gibt den Südstaatenprediger bei dessen Gemeindeversammlung die Darstellung von Religiosität schnell bis ins Groteske verzerrt wird. Wahnsinn, Gewalt und die sprichwörtlichen Leichen im Keller - alles ist Teil des Videos.

War die vorangegangene Single "Norwegian Gothic Part 1: Kinks Of The Heart" noch ein an 16 Horsepower erinnernder Rocksong mit Doom-Gitarren und tonnenschweren Drums, taumelt "Hailstones For Rain/The Moon Is Dead" in Richtung Avant-Post-Punk mit treibenden Percussions und einem apokalyptischen Saxofon-of-Doom.

"Norwegian Gothic" erscheint am 9. April über Pelagic. Årabrot sind damit offiziell nicht mehr das alleinige Projekt von Nernes, sondern die Gemeinschaftsarbeit von ihm und Karin "Dark Diva" Park. Mit ihren beiden Kindern lebt das Paar irgendwo in Schweden auf dem Land in einer alten Kirche, die den beiden gehört. Vorbestellen könnt ihr das Album und Merch-Paekete auf der Labelseite.

Video: Årabrot - "Norwegian Gothic Part 2: Hailstones For Rain/The Moon Is Dead"

Stream: Årabrot - "Hailstones For Rain"

Cover & Tracklist: Årabrot - "Norwegian Gothic"

01. "Carnival Of Love"

02. "The Rule Of Silence"

03. "Feel It On"

04. "The Lie"

05. "The Crows"

06. "Kinks Of The Heart"

07. "Hailstones For Rain"

08. "The Voice"

09. "(This Is) The Night"

10. "Hard Love"

11. "Impact Heavily Onto The Concrete"

12. "Hounds Of Heaven"

13. "Deadlock"

14. "The Moon Is Dead"

15. "You're Not That Special"