LG Petrov (Entombed) ist tot, Musikwelt trauert

Der ehemalige Entombed-Frontmann Lars-Göran "LG" Petrov ist tot. Der schwedische Death-Metaller starb im Alter von nur 49 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Die Metalwelt würdigte Petrov als herausragende Persönlichkeit der Szene.

LG Petrovs aktuelle Band Entombed A.D. - entstanden 2014 nach einem Namensstreit mit der Entombed-Gründergeneration - hatte gestern den Tod ihres Sängers öffentlich gemacht. "Wir sind am Boden zerstört, verkünden zu müssen, dass unser geliebter Freund Lars-Göran Petrov uns verlassen hat", schrieb die Band in den sozialen Medien. "Er war (ist!!!) ein unglaublicher Freund, und eine Person, die so viele Menschen berührt hat. Er hat mit seiner Stimme, seiner Musik, seinem Charakter und seiner einzigartigen Persönlichkeit so viele Leben verändert. LGs Lächeln werden wir immer in unseren Herzen tragen."

Bei Petrov war im vergangenen Jahr unheilbarer Gallengangskrebs diagnostiziert worden. Auf Initiative von Slipknot-Drummer Jay Weinberg hatten daraufhin Musikerkollegen und Fans umgerechnet rund 65.000 Euro für die Chemotherapie und weitere medizinische Behandlungen gespendet. Dennoch war Petrov am vergangenen Sonntag, den 7. März an den Folgen seiner Erkrankung gestorben.

Zahlreiche Weggefährten aus der Musikwelt äußerten ihre Trauer über Petrovs Tod und priesen dessen Wirken, darunter Mille Petrozza von Kreator, Converge, Hellacopters-Gitarrist Dregen, Matt Heafy von Trivium, Jamey Jasta von Hatebreed und die Dänen Volbeat. Vor allem Petrovs freundliches Wesen, aber auch sein inspirierendes musikalisches Schaffen kamen dabei immer wieder zur Sprache.

Nach Anfängen in der Band Morbid (bei der auch der spätere Mayhem-Sänger Per Yngve "Dead" Ohlin spielte) hatte Petrov Ende der 80er Jahre zusammen mit dem späteren Hellacopters-Frontmann Nicke Andersson und weiteren Musikern Entombed formiert, die sich schon mit ihrem Debütalbum "Left Hand Path" (1990) als schwedische Death-Metal-Institution etablieren konnten. Ihr Album "Wolverine Blues" (1993) gilt als Meisterwerk des Death'n'Roll, einem Subgenre, das Elemente aus Hardrock, Rock'n'Roll oder Heavy Metal in den Death Metal einbrachte.

Bis 2013 war Petrov fast durchgängig Mitglied von Entombed und veröffentlichte mit ihnen acht Alben, 2014 führte er die Band nach rechtlichen Streitigkeiten mit leicht veränderter Besetzung unter dem Namen Entombed A.D. weiter. Zudem war er seit 2012 Teil der Death-Metal-Supergroup Firespawn, mit der drei Alben erschienen.

Facebook-Post: Entombed A.D. verkünden den Tod von LG Petrov

Social-Media-Posts: Die Metalwelt trauert um LG Petrov

Rest In Peace to LG Petrov. I never was able to meet LG, but I’ve been a longtime fan of all his work. LG, you will be greatly missed.



Favorite Entombed/ Entombed AD song of all time?



Streams today: 9am + 3pm est on https://t.co/YgoiEcsxT0 pic.twitter.com/FIkCLQSPTh — Matthew kiichichaos Heafy (@matthewkheafy) March 8, 2021

Rest In Peace LG Petrov. What a legend & and a powerful voice. Inspiration to countless bands & singers. A true game changer. One of the first bands to take us on tour for which I am still grateful for. Someone you always looked forward to seeing. You will be sorely missed. pic.twitter.com/kHnhDiBzRb — Jamey Jasta (@jameyjasta) March 8, 2021

We’re devastated to hear that legendary Entombed frontman LG has passed away. He’s been a huge inspiration since the early days of Entombed’s classic album “Left Hand Path” and all the way up till now. He was a good friend and always full of fun. pic.twitter.com/L0JYdaYXYX — Volbeat (@VOLBEAT) March 8, 2021

RIP LG. Thank you for being awesome. pic.twitter.com/Rc1hNhDwcD — Jay Weinberg (@jayweinbergdrum) March 8, 2021

The word legend is to small to describe LG and what he meant for me as a friend and inspiration.

Not only was he one of the best and original voices in metal, but the most kind, humble, funny and genuine person one could ever hope to meet.



I will miss you my friend!



R.I.P.pic.twitter.com/aUrrfTZR8T — Johan Hegg (@AmonJohan) March 8, 2021

We were extremely sad to learn that LG Petrov, the singer of Entombed A.D., has lost the battle to cancer. This is how we choose to remember him: on stage, sweaty and with a smile on his face. Thank you, brother, you truly made Sweden rock. One last, big cheers for the road! pic.twitter.com/YWaWcEckK5 — HammerFall (@HammerFall) March 8, 2021

L-G Petrov was the most passionate force in our world of metal. His sepulchral growl and huge personality was a big inspiration on me growing up and having shared many stages and many more beers over the years has been an absolute privilege. #fuckcancer #lgpetrov #entombed pic.twitter.com/duIC7FD0XC — Mikael Stanne (@MiklStne) March 8, 2021