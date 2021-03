Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Really From, Gel und Holy Monitor.

Really From

Heimatstadt: Boston, Massachusetts, USA

Genre: Emo, Indie, Math, Jazz

Für Fans von: Karate, American Football, Owls

Extrem talentierte Streber sind die vier Musiker hinter Really From (vormals People Like You). In ihren kompakten Songs schaffen sie es tatsächlich, klassischen 90s Midwestern-Emo mit Mathrock, Jazz und Post-Rock der Tortoise-Schule zu verschmelzen. Trotz aller Komplexität ist das nicht zu verkopft, sondern geschmackvoll und handwerklich überragend. Mit "Really From" veröffentlicht die Band um Co-Sängerin/Keyboarderin Michi Tassey am kommenden Freitag, den 12. März ihr bereits drittes Album.

Bandcamp | Facebook

Stream: Really From - "Quirk" & "Try Lingual"

Really From by Really From

Album-Stream: Really From - "Verse"

Verse by Really From

Album-Stream: Really From - "This Is What You Learned"

"This is what you learned." by Really From

Gel

Heimat: New Jersey, USA

Genre: Hardcore

Für Fans von: G.L.O.S.S., Gouge Away, Kid Dynamite

Mit einem Fünf-Song-Demo treten Gel 2018 auf die Bildfläche. Das ist ungestümer, rumpelnder Hardcore. Das folgende Sechs-Song-Tape klingt da schon ungleich satter. Mit "Violent Closure" hat die Band um Sängerin Sami am 23. Februar eine neue Seven-Inch veröffentlicht - auf der sieben Songs unter zwei Minuten sind. Das hat im Hardcore ja Tradition. Und ihren spielen Gel traditionell stürmisch und mit ausgiebig artikulierter Wut, immerhin geht es unter anderem um mentale Gesundheit und toxische Beziehungen.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Gel - "Violent Closure"-EP

VIOLENT CLOSURE by GEL

Stream: Gel - "HC For The Freaks/Promo Tape"

HC FOR THE FREAKS / PROMO TAPE by GEL

Album-Stream: Gel - "Gel"-EP

GEL by GEL

Video: Gel - "January 17, 2019"-Live

Holy Monitor

Heimatstadt: Athen, Griechenland

Genre: Psych-Rock, Space Rock

Für Fans von: The Brian Jonestown Massacre, Colour Haze, Moon Duo

In Griechenland hat sich in den vergangenen Jahren einiges getan in Sachen Psychedelic Rock und Stoner. Bands wie Nightstalker, 1000Mods, Planet Of Zeus, Deaf Radio, Puta Volcano, Tuber, Terrestrial oder Naxatras bilden eine Szene, die längst Wellen geschlagen hat und deren Ausläufer auf Festivals wie dem Desertfest oder dem Stoned From The Underground angekommen sind. Holy Monitor sind zwar aus Athen, aber nicht einfach eine Stoner-Band. Sie vereinen in ihrem psychedelischen Gebräu lieber Elemente aus Space Rock, Kraut, Spuren von Ambient und Weltmusik. Klar funkt da auch mal ein dickes Fuzz-Riff dazwischen, aber die fünfköpfige Band spielt gewiss keinen "balls-out-rock". Seit 2015 waren Holy Monitor ziemlich produktiv, haben bereits drei EPs und mit "Southern Lights" kürzlich auch ihr drittes Album veröffentlicht.

Bandcamp | Facebook

Album-Stream: Holy Monitor - "Southern Lights"

Southern Lights by Holy Monitor

Stream: Holy Monitor - "This Desert Land"-EP

This Desert Land by Holy Monitor

Album-Stream: Holy Monitor - "II"

II by Holy Monitor

Album-Stream: Holy Monitor - "Holy Monitor"