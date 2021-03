Ghost zeigen stilisiertes Live-Video zu "Life Eternal"

Foto: Screenshot Youtube

Das neue Video zur melancholischen Ghost-Ballade "Life Eternal" zeigt schwarz/weiße Live-Aufnahmen von einem Konzert in Mexiko, das das bislang letzte Kapitel der Band zuschlug.

Am 3. März 2020 beendeten Ghost den Tour-Zyklus zu ihrem Album "Prequelle". Dieser endete mit einem speziellen Konzert im Palacio de los Deportes in Mexico City, Mexiko. Bei dem Konzert wurde Cardinal Copia befördert zu Papa Emeritus IV. Dafür musste Papa Nihil während des Songs "Miasma" bei der Show das Zeitliche segnen.

Der Wandel an der Spitze von Ghost wird noch mal in den Aufnahmen für "Life Eternal" unter der Regie von Ryan Chang zusammengefasst. Darin sehen wir vor allem extrem hingebungsvolle Fans in tollen Kostümen.

Am gestrigen Mittwoch, den 3. März feierte Ghost-Mastermind Tobias Forge übrigens seinen 40. Geburtstag.

Zuletzt tat sich Papa Emeritus IV mit den Hellacopters zusammen, um in einer schwedischen TV-Sendung den Rolling Stones-Klassiker "Sympathy For The Devil" zu covern.

Video: Ghost - "Life Eternal"