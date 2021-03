VISIONS Premiere: Industrial-Duo Crown veröffentlicht neue Single "Shades"

Die französische Band Crown veröffentlicht mit "Shades" die zweite Single aus dem kommenden Album "The End Of All Things". Die neue Platte des Industrial-Duos erscheint am 16. April.

Auf "Shades" zelebrieren die zwei Elsässer den Nine Inch Nails-Industrialrock der 90er Jahre mit stampfendem Beat, schneidenden Gitarren und verzerrter Schreistimme im Rob Zombie-Stil.

"The End Of All Things", die vierte Platte in zehn Jahren Bandgeschichte, ist für Crowns eine Abkehr vom klinischeren Klang der Vorgänger. "Das Leben bedeutet Veränderung, das ist das einzige, was wir immer erwarten können", sagt Bandhälfte David Husser. Das eingegangene Risiko zahlt sich aus: Die dezente, Mantra-artige Hook von "Shades" bleibt sofort im Kopf, dennoch liefert der Song die nötige Härte.

"Shades" von Crown ist ab sofort bei uns im Stream zu hören. "The End Of All Things" erscheint am 16. April über Pelagic und kann über die Labelseite vorbestellt werden. Einen vergleichsweise soften und atmosphärischen Vorgeschmack bot schon die erste Single "Illumination".

Stream: Crown - "Shades"

Cover & Tracklist: Crown - "The End Of All Things"

01. "Violence"

02. "Neverland"

03. "Shades"

04. "Illumination"

05. "Nails"

06. "Gallow"

07. "Extinction"

08. "Fleuves"

09. "Firebearer"

10. "Utopia"