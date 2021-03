Danko Jones kündigen Livestream-Konzerte an

Die kanadischen Power-Rocker Danko Jones haben zwei Livestream-Konzerte angekündigt. Sowohl Europa als auch Nordamerika werden von dem Trio in Kürze mit einer eigenen Show bedacht.

"2021 ist das 25-jährige Jubiläum unserer Band", schreiben Danko Jones im Zusammenhang mit ihren angekündigten Konzert-Streams. "25 Jahre des ununterbrochenen Auftretens, Tourens und Aufnehmens. Um unser silbernes Jubiläum zu feiern, werden wir die ersten Livestreams unserer Karriere abhalten und vielleicht sogar neues Material präsentieren... Das war jetzt die längste Pause in unserer Bandkarriere und diese Livestreams werden daher ohne jeden Zweifel so sein, als wenn man wilde Tiere aus dem Käfig lässt."

Das 75 Minuten lange, bei Eventbrite geplante Konzert für Europa wird am 13. März um 20 Uhr hiesiger Zeit starten, Tickets kosten inklusive Gebühren rund 16 Euro. Zuvor gibt es bereits die gleichlange Nordamerika-Show zu sehen, die in Mitteleuropa in der Nacht vom 12. auf den 13. März um 2 Uhr beginnt. Zu den Shows gibt es bis zum Veranstaltungstag auch T-Shirts, je ein Design ist exklusiv dem Publikum des jeweiligen Kontinents vorbehalten. Die Konzerte finden im Club Bridgeworks in Hamilton, Ontario nahe Toronto statt.

Danko Jones hatten 2019 ihr aktuelles Studioalbum "A Rock Supreme" veröffentlicht, im vergangenen Jahr hatte die Band (zwangs)pausiert.

Facebook-Post: Danko Jones kündigen Konzert-Streams an