Vormerken! - Unsere aktuellen Neuentdeckungen

Jeden Dienstag stellen wir euch spannende neue Bands vor, die ihr auf dem Schirm haben solltet. Dieses Mal sind es Trope, Suggested Friends und Humans As Ornaments.

Trope

Heimatstadt: Hollywood, Los Angeles

Genre: Alternative, Prog-Rock

Für Fans von: Tool, Chevelle, Wheel

Eine ganze Weile haben Trope an ihrem Debütalbum "Eleutheromania" gearbeitet. Den Opener "Lambs" gibt es bereits seit 2019 im Netz. Am 31. März wird die progressive Alternative-Rock-Band um Sängerin Diana Studenberg die Platte endlich veröffentlichen. Zusammengearbeitet haben Trope mit Studio-Veteranen wie Mike Fraser (AC/DC, Metallica) als Engineer, Mixer Dave Bottrill (Tool), und das Mastering besorgte Ted Jensen (Stone Temple Pilots). Neben einer Cover-Version des Tears-For-Fears-Klassikers "Shout" gibt es polyphon-groovende, ausgeklügelte und sich kompakt im Drei-Minuten-Format abspielende Songs, die echt nicht verheimlichen können und offensichtlich auch nicht wollen, wer stilistisch vor allem Pate gestanden hat.

Website | Facebook

Video: Trope - "Pareidolia"

Video: Trope - "Shout" (Tears-For-Fears-Cover)

Video: Trope - "Lambs"

Suggested Friends

Heimat: London, UK

Genre: Indierock, Power-Pop

Für Fans von: Muncie Girls, The Beths, Dream Nails

Über ihre queeren Identitäten geben die vier Musiker:innen von Suggested Friends gerne Auskunft. Da wird nicht lange um den heißen Brei geredet. Die Beschreibung ihrer Band auf Facebook lautet: "small choir of mostly lesbians". Im November 2017 erscheint das krachig-punkige, unbetitelte Debütalbum, im Oktober 2019 legen sie das gezähmte "Turtle Taxi" nach. Dafür ist Album Nummer zwei umso verspielter. In ihren Texten wird es persönlich, es geht um Traumabewältigung und die banalen Absurditäten des Tagtäglichen.

Bandcamp | Facebook

Video: Suggested Friends - "Turtle Taxi"

Video: Suggested Friends - "The Apocalypse (It's Just A Day Away)"

Video: Suggested Friends - "For Jokes"

Album-Stream: Suggested Friends - "Turtle Taxi"

Turtle Taxi by Suggested Friends

Album-Stream: Suggested Friends - "Suggested Friends"

Suggested Friends by Suggested Friends

Humans As Ornaments

Heimatstadt: Berlin & Leipzig

Genre: Art Rock, Progressive, Math

Für Fans von: The Mars Volta, Tool, Porcupine Tree

Cedric Bixler-Zavala singt "It's the evidence of humans as ornaments" im The-Mars-Volta-Song "Meccamputechture". Ein schönes Bild, nach dem sich das Duo Humans As Ornaments benannt hat. Vertrackten, progressiven, düsteren Rock spielen Dennis und Dave mit Fingerfertigkeit. Davon zeugt zumindest ihr bisher erster Song "Re.create". Der soll im Laufe des Jahres seine Fortsetzung im Album "The Option To Disappear" bekommen. Aufgenommen haben sie übrigens mit Adam Abdelkader Lenox von Lingua Nada in Leipzig.

Bandcamp | Facebook

Stream: Humans As Ornaments - "Re.create"

Re.create by Humans As Ornaments

Video: Humans As Ornaments - "Re.create" (Live)