VISIONS 336: Die Playlist zum großen Metalcore-Special

Nur der harte Kern: In der neuen Ausgabe VISIONS 336 widmen wir uns in einem großen Special dem Metalcore. Darin erfahrt ihr alles über dessen Wurzeln, warum das Genre immer wieder Kritik einstecken muss und dennoch so erfolgreich ist. Die perfekte Begleitmusik liefert unsere dazugehörige Spotify-Playlist.

Anfang des neuen Jahrtausends konnte Metalcore so richtig Fahrt aufnehmen und stellte gleichzeitig den gefeierten, teils belächelten Nu Metal in seinen Schatten. Doch was machte diesen Hybrid aus Metal und Harcore überhaupt so populär und warum ist doch so vieles um ihn umstritten? Diese und weiteren Fragen klärten wir mit Unterstützung von Musikern der Genre-Größen Killswitch Engage, Parkway Drive und Heaven Shall Burn.

Außerdem werfen wir in unserer Story einen Blick auf die aktuellen "Kings Of Metalcore" Architects, die sich zwar längst nicht mehr als Teil der Szene sehen, aber gleichzeitig durch kreative Stilvariationen und volle Stadien ihr größtes Aushängeschild sind. "Wenn du lange genug stillsitzt, fangen alle an, gleich zu klingen. Wir fordern uns immer heraus, machen nicht nur, was andere machen", so Frontmann Sam Carter auf die Frage, warum Architects mit dem Metalcore-Schubladendenken nicht viel anfangen können.

Passend zum großen Special in VISIONS 336 haben wir die besten Metalcore-Tracks gesammelt - von den Vorreitern wie Unbroken oder Cave In über die Hit-Macher Bring Me The Horizon und A Day To Remember bis zu den neuen Hoffnungsträgern wie Knocked Loose.

Die komplette Geschichte über das vielseitige Genre und ihr aktuell größtes Flagschiff erfährt ihr neben weiteren spannenden Storys über NOFX und Fat Wreck Chords in unserem neuen Heft.

