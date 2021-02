Green Day präsentieren neuen Song "Here Comes The Shock" mit Punk-Aerobic-Video

Foto: Screenshot Youtube

Green Day haben den neuen Song "Here Comes The Shock" inklusive eines Musikvideos vorgestellt. Im Clip können Punkrock-Fans nochmal ihre Dance-Moves fürs hoffentlich bald wieder mögliche Konzert nacharbeiten.

Green Day hatten 2019 eine Partnerschaft mit der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL abgeschlossen, in deren Rahmen das kalifornische Punkrock-Trio schon den Song "Fire Ready Aim" vor dem Release auf dem aktuellen Album "Father Of All Motherfuckers" (2020) im Rahmen eines Spiels vorstellte und als musikalisches Aushängeschild der Liga fungierte.

Am vergangenen Wochenende präsentierte die Band nun einen weiteren neuen Song während des NHL-Spiels zwischen den Teams Colorado Avalanche und Vegas Golden Knights. "Here Comes The Shock" entpuppt sich als kurzweilige, energetische Gute-Laune-Punkrock-Nummer mit klassisch aufrührerischem Inhalt rund um Vergessene und Unterdrückte: "We got the creatures and we got no place to go/ We're screaming truth to power, from the barrio." Unten könnt ihr den neuen Song hören.

Für das zugehörige Video haben Green Day Musikerin Hilken Mancini verpflichtet, die vor 20 Jahren in Boston das Punk-Workout Punk Rock Aerobics mit ins Leben gerufen hatte. Pandemie-gerecht gibt Mancini im Video vor der heimischen Verstärker-Wand den Punk-Instructor und bringt Zuschauer:innen Moves wie Pogo, Skanking, Luftgitarre und "Iggy's Punch" näher.

Ob der neue Song nur der Auftakt zu weiterer neuer Musik oder eine Standalone-Single ist, ließen Green Day nicht wissen. Zuletzt hatten die Drei Ende vergangenen Jahres mit ihrem maskierten Nebenprojekt The Network das neue Album "Money Money 2020 Part II: Told Ya So!" veröffentlicht.

Im Sommer wollen Green Day zusammen mit Weezer mehrere Open-Air-Shows sowie Festival-Auftritte spielen, bislang stehen die Termine für die Konzerte noch, Tickets für Berlin gibt es bei Eventim.

Video: Green Day - "Here Comes The Shock"

Stream: Green Day - "Here Comes The Shock"

Live: Green Day

07.06. Berlin - Wuhlheide

09.06. Wien - Ernst-Happel-Stadion

12.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

13.06. Nürnberg - Rock im Park