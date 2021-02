VISIONS Premiere: Skatepunks Krang zeigen Video zu neuem Song "Time Is Ticking"

Die Skatepunk-Band Krang veröffentlicht den neuen Song "Time Is Ticking" und zeigt das dazugehörige Video mit einer wichtigen Botschaft.

Krang aus Tschechien veröffentlichen morgen mit "Time Is Ticking" den ersten Vorgeschmack auf ihr neues Album "Make Arcade Great Again", das die Band als ihr bisher "reifstes" Album bezeichnet.

Das Video beginnt mit einer erschütternden Statistik zum weltweiten Plastikverbrauch. Anschließend zeigt es die Band im Proberaum beim Spielen des Songs - doch nach und nach fallen immer mehr orange Müllbeutel von der Decke und verschütten langsam aber sicher die Band. Bei dem Song handelt es sich um einen kurzen, klassischen Skatepunk-Song, dessen Text die Botschaft des Videos unterstreicht: "We are all in dependence on the earth/ No matter what we think she gave birth/ We are the ones destroying the land/ Our heads still buried deep in the sand".

Der Sound der Tschechen orientiert sich mit Millencolin, Descendents und Bad Religion an den Vorbildern der Bandmitglieder und hat dem Quartett bereits Touren durch Europa, Mexiko, Mittelamerika, Israel, Japan und die USA ermöglicht. Unter anderem haben Krang Useless ID als Vorband begleitet.

"Make Arcade Great Again" ist das dritte Album der Skatepunks und erscheint am 16. April über SBÄM. Wir zeigen euch das Musikvideo zu "Time Is Ticking" exklusiv schon heute.

Video: Krang - "Time Is Ticking"

Instagram-Post: Albumankündigung "Make Arcade Great Again"

Cover: Krang - "Make Arcade Great Again"