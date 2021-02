Man On Man (Faith No More) kündigen Debütalbum an, teilen Video zum Song "1983"

Foto: Steven Harwick

Man On Man, das neue Projekt von Faith-No-More-Keyboarder Roddy Bottum und seinem Partner hat nach ersten Songs nun ein Album im Kasten.

Aus der Isolation der Pandemie wurden Man On Man geboren. Hinter dem Duo stecken Roddy Bottum (Faith No More, Imperial Teen, Crickets, Nastie Band) und sein Partner Joey Holman. Gemeinsam vermengen sie hypnotischen Shoegaze, Dream Pop und Indierock mit Synthesizer-Schichten und Drumcomputer, was gelegentlich an Trent Reznors poppigere Arbeiten erinnert.

In den Texten verarbeiten die beiden mit trockenem Humor, gnadenloser Ehrlichkeit und Intimität ihre gemeinsame Liebe und ihr herrlich offen ausgelebtes Schwulsein. Beeinflussen lassen haben sie sich auch von den diversen Emotionen die der Lockdown mit sich bringt - und was das konkret für diese spezielle Situation in ihrem persönlichen Leben zu bedeuten hat.

Das Duo veröffentlichte 2020 die Singles "Daddy" und "Baby, You're My Everything". Mit "1983" gibt es jetzt den dritten Track von ihrem Debüt "Man On Man", das am 7. Mai via Big Scary Monsters erscheint. Das Album haben Bottum und Holman mit Unterstützung des Grammy-prämierten Produzenten Carlos de la Garza (M83, Paramore, Jimmy Eat World) und Mike Vernon Davis (Foxing, Great Grandpa) selbst produziert.

Das nun ausgekoppelte "1983" ist ein sinnliches Liebeslied, zu dem die beiden erneut ein lustvolles Video gedreht haben, das geradezu euphorisiert, wenn man die beiden leidenschaftlich in der Herbstsonne knutschen sieht.

"Wir fanden das Konzept von Outdoor-Cruising und anonymen Hook-ups in diesem öden Kapitel der Zeitgeschichte besonders interessant", teilt die Band mit. "Während Sex-Apps das Kennenlernen im echten Leben fast ausgelöscht haben und die Pandemie derzeit den menschlichen Kontakt verbietet, ist '1983' eine liebevolle Hommage an eine Ära, die Gefahr, anonyme Begegnungen und Sex-Positivität verherrlicht."

Zum Clip heißt es: "Wir haben für unser erstes Video mit Steven Harwick (Macy Rodman, Kembra Pfahler, Christeene) und einem kooperierenden Regisseur gearbeitet und uns eine visuell wilde und lebendige Spannbreite vorgenommen, die von Referenzen einer vergangenen sexuellen Revolution inspiriert ist. 'Cruising', 'Christiane F' und die Arbeit von Alvin Baltrop werden als Einflüsse der komplizierten und oft problematischen und herausfordernden Stimmen der Außenseiterbefreiung in dem Stück genannt. Die Außenszenen im Video wurden im berüchtigten Vale of Cashmere gedreht, dem Abschnitt des Prospect Park in Brooklyn, der seit den 70er Jahren ein Ziel für Cruising im Freien ist."

Nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle "Daddy" wurde das Video übrigens zunächst von YouTube entfernt, weil es angeblich gegen die "sex and nudity policy" verstieß. Das Video enthielt weder das eine noch das andere und wurde später mit einer Entschuldigung für den Fehler wieder online gestellt. In diesem Moment festigte die Band ihre politische Sichtbarkeit als queere Künstler, die sich nicht zum Schweigen bringen lassen wollen. In dem Zuge Bottum sagte dem US-Rolling Stone: "Es gibt genug Repräsentation in der schwulen Gemeinschaft von jungen, haarlosen, hübschen Männern." Zu dieser Kategorie gehören die beiden bärigen Typen gewiss nicht.

Video: Man On Man - "1983"

Stream: Man On Man - "1983"

Cover & Tracklist: Man On Man - "Man On Man"

01. "Stohner"

02. "Daddy"

03. "It's So Fun (To Be Gay)"

04. "Beach House"

05. "1983"

06. "Baby You're My Everything"

07. "Two At A Time"

08. "Lover"

09. "Please Be Friends"

10. "Kamikaze"

11. "It Floated"