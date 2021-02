Nu-Metal-Playlist: Der Soundtrack zu unserem Special in VISIONS 333

In VISIONS 333 haben wir uns in einem großen Special dem streitbaren Genre Nu Metal gewidmet. Unser dazugehöriges Mixtape könnt ihr jetzt auf Spotify hören!

Zur Jahrtausendwende ging Nu Metal so richtig durch die Decke und zog neben viel Ruhm auch allerhand Hass auf sich. So äußerte sich 2001 der Faith No More-Sänger Mike Patton wie folgt über das Genre: "Das ist furchtbar! Solche Bands kommen mir immer vor, als führten sie einen Wettbewerb: Wir können noch beschissener sein als ihr!"

Obwohl Alben wie "White Pony", "Chocolate Starfish And The Hot Dog Flavored Water" oder "Hybrid Theory" den Soundtrack der Stunde lieferten und teils sämtliche bestehende Verkaufsrekorde brechen konnten, wurden Stimmen wie die von Patton immer lauter - bis nach dem kommerziellen Höhepunkt im Jahr 2000 der rapide Niedergang einsetzte.

Die Playlist enthält Songs von den 30 wichtigsten Platten aus unserem Nu-Metal-Special, in dem wir uns ausführlich dem Aufstieg und Fall des Genres widmen und in unserer Plattenliste die bis heute besten und auch die möglicherweise zurecht verspotteten Meilensteine erneut unter die Lupe nehmen. Darunter sind die unumgänglichen Hits von Papa Roach, Korn, Linkin Park, Drowning Pool und Disturbed.

In der Dezember-Ausgabe VISIONS 333 erfahrt ihr die komplette Geschichte des "Triumph der Schmuddelkinder" mit allem über die wichtigsten Alben und deren Einfluss. Das Heft könnt ihr weiterhin über unsere Webseite nachbestellen und euch direkt nach Hause liefern lassen. Mehr kuratierte Playlists findet ihr auf unserem Spotify-Profil.

Spotify-Playlist: "Nu Metal"