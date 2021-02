Mogwai streamen neuen Song "Pat Stains"

Foto: Rock Action

Bevor am kommenden Freitag das neue Mogwai-Album "As The Love Continues" erscheint, gibt es vorab noch einen Song zu hören.

Bereits im Oktober 2020 erschien mit "Dry Fantasy" ein erster Eindruck für Mogwais neues Album "As The Love Continues". Mitte Januar folgte mit "Ritchie Sacramento" ein weiteres Stück. Nun gibt es vorab noch "Pat Stains" zu hören.

Bei dem Stück ist - man hört es nicht gleich raus - der kanadisch/amerikanische (Bariton-)Saxophonist Colin Stetson dabei, der unter anderem auch schon mit Tom Waits, TV On The Radio, Arcade Fire und Feist zusammengearbeitet hat.

"Pat Stains" ist ein sich gemächlich aufbauendes, typisches Mogwai-Stück, das unter einem lockeren, fast jazzig-swingenden Groove mit einer Orchestrierung im Hintergrund aufwartet, in die sich auch Stetson mischt. Ab 4:16 schwellen die Gitarren für eine Minute mächtig an, bevor der Song bis zum Ende nach fast sieben Minuten sanft ausklingt.

Am kommenden Freitag, den 19. Februar erscheint mit "As The Love Continues" über das Band-eigen Label Rock Action das zehnte Studioalbum der schottischen Postrocker.

Stream: Mogwai - "Pat Stains"