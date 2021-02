No Use For A Name streamen Demo-Sammlung in Gänze

"Rarities Vol. 2 - The Originals" enthält 15 Songs von No Use For A Name im Demo-Stadium. Die Compilation gibt es ab jetzt komplett im Stream.

No Use For A Name waren in den 90ern und frühen 00er Jahren eine der verlässlichsten und populärsten Skate-Punk-Bands aus dem Hause Fat Wreck Chords, bis Sänger Tony Sly überraschend 2012 verstarb.

Seit einigen Jahren kümmert sich das Label von NOFX-Kopf Fat Mike und seiner Ex-Frau Erin um eine adäquate Nachlassverwaltung. So erscheint 2017 die Compilation "Rarities Vol. 1: The Covers", auf der sich No Use For A Name unter anderem an Songs von den Misfits, Dag Nasty, Depeche Mode, Madonna und Kiss abarbeiten.

Am heutigen Freitag gibt es Nachschub in Form von "Rarities Vol. 2 - The Originals". Darauf: 15 Tracks bisher unveröffentlichter Demos, die die Label-Macher nach Sichtung aller zur Verfügung stehenden NUFAN-Aufnahmen zusammengestellt haben.

Darunter sind auch frühe Versionen von "Justified Black Eye", dem beliebten Opener des 95er Klassikers "¡Leche Con Carne!" oder das hymnische "Let Me Down" von "Hard Rock Bottom" (2002). Mit dem 32-sekündigen "Sara Fisher" gibt es auch das Stück, das die Band 1999 zur 101-Song-Compilation "Short Music For Short People" beigetragen hat.

Stream: No Use For A Name - "Rarities Vol. 2 – The Originals"

Cover & Tracklist: No Use For A Name - "Rarities Vol. 2 – The Originals"

01. "Sidewalk"

02. "No Way To Live"

03. "Justified Black Eye"

04. "History Defeats"

05. "Stunt Double"

06. "Let Me Down"

07. "Sara Fisher"

08. "Coming Too Close"

09. "Any Number Can Play"

10. "Dumb Reminders"

11. "Friends Of The Enemy"

12. "International You Day"

13. "Nailed Shut"

14. "Pre-Medicated Murder"

15. "Solitaire"