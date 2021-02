Metalhead baut Gitarre aus Skelett seines Onkels

Foto: Screenshot Youtube

Ein Metalhead namens Prince Midnight hat aus dem geerbten Skelett seines Metal-Musiker-Onkels eine Gitarre gebaut. Die Umsetzung dieser skurrilen Idee hat er mit Fotos und Videos festgehalten.

Es ist ein Tribut an seinen Metal-liebenden Onkel Filip, was Prince Midnight da bewerkstelligt hat. Das Skelett mit Wirbelsäule, Brustkorb und Becken hat er zur Gitarre ausgebaut - komplett mit Gitarrenhals, Pickups, Volume-Reglern, Saiten, der dazugehörigen Elektronik und so weiter.

Onkel Filip war Grieche und die orthodoxe Religion seiner Familie verbietet es, Leichen einzuäschern. Die Knochen von Onkel Filip lagen also seit zwei Jahrzehnten rum, bis Nachfahre Prince Midnight auf die Idee kam, sie bestmöglich zu verwerten - immerhin war es sein Onkel Filip, der ihn mit der Liebe zum Heavy Metal angefixt hat.

Filip starb bei einem Autounfall in jungen Jahren. Er hatte veranlasst, dass sein Skelett zu Lernzwecken an die lokale Schule gestiftet wird, wo es präpariert wurde und 20 Jahre lang als Anschauungsobjekt diente.

Doch irgendwann hatte die Schule keine Verwendung mehr für das Skelett und es endete in einer Holzkiste. Filips Familie wollte das Skelett nicht verbrennen und Prince Midnight nicht länger Geld für einen Platz auf dem Friedhof bezahlen. Also ging er die Sache anders an und widmete sich einem langwierigen Papierkrieg, um Filips Überreste in seine Obhut zurückzuführen.

Bei Metalsucks gibt es zahlreiche Fotos vom Bau zu sehen. Außerdem wird Prince Midnight dort wie folgt zitiert:

"Ich habe die Kiste mit den Knochen aus Griechenland bekommen und wusste erst nicht, was ich damit machen soll. Vergraben? Verbrennen? Sie auf den Dachboden stellen? All das wirkte etwas armselig, um demjenigen zu gedenken, der mich mit Heavy Metal angefixt hat. Also entschied ich, Onkel Filip in eine Gitarre zu verwandeln, was sich als Herausforderung herausstellte. Ich habe eine Menge Recherche betrieben und herausgefunden, dass niemand je eine Gitarre aus einem Skelett gemacht hat. Also habe ich das getan. Ich konsultierte zwei Typen aus der Dean Guitars Werkstatt in Tampa, aber sie haben kalte Füße bekommen. Nun, jedenfalls kann Onkel Filip jetzt für alle Ewigkeit shredden. So hätte er es gewollt. Ich bin superstolz über dieses Projekt und wie es ihm, seinem Leben und seinem Einfluss auf mich Tribut zollt."

In einem Video hat Prince Midnight festgehalten, wie die Gitarre klingt. Er spielt "Transilvanian Hunger" von Darkthrone.

Video: Prince Midnight spielt auf Skelett-Gitarre