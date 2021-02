VISIONS Premiere: Parkwalker streamen neues Album "Distant Phenomena" vorab

Die Emorock-Band Parkwalker veröffentlicht am Freitag ihr Debüt "Distant Phenomena". Bei uns könnt ihr das einfühlsame Album "Distant Phenomena" schon heute in voller Länge im Stream hören.

Bereits im vergangenen Jahr durften wir euch Parkwalker in unserer Vormerken-Rubrik vorstellen. Die Band aus Stuttgart und Karlsruhe hinterließ mit ihrem gefühlvollen Emopop-Slowcore-Sound ihres ersten Demos, das in mühsamer DIY-Arbeit entstanden war, einen starken Eindruck bei uns. Seit ihrer Gründung 2018 konnten sie sich außerdem einen Namen machen mit Touren im In- und Ausland mit Bands wie The Tidal Sleep, bei denen Drummer Armin als Mitglied einen wesentlich härteren Takt als bei Parkwalker vorgibt.

Die sieben Songs ihres kommenden Debüts "Distant Phonomena" entstanden 2019 im RAMA-Tonstudio in Mannheim in Kooperation mit Malte Appelt und Christian Bethge, den man unter anderem von seiner Zusammenarbeit mit Messer kennt.

Atmosphärisch findet man sich auf "Distant Phenomena", dem Bandnamen entsprechend, im Park wieder. Die entspannten Melodien und die warme Klangfarbe erinnern an einen Spaziergang in der Natur, um dem Stadtleben zu entfliehen. "Entspannt, schön und direkt" eben, wie es die Band selbst bezeichnet. Dabei ist Parkwalkers Sound nicht allzu weit von großen Vorbildern wie American Football oder Snow Patrol entfernt.

"Distant Phenomena" erscheint am 19. Februar über This Charming Man und kann dort vorbestellt werden.

Album-Stream: Parkwalker - "Distant Phenomena"

Cover & Tracklist: Parkwalker - "Distant Phenomena"

01. "Night Out"

02. "Welcome To Gravity"

03. "Memento"

04. "Sky View"

05. "With Me"

06. "The Very Road"

07. "Thievery"