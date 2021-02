Foo Fighters präsentieren Video zu "No Son Of Mine", spielen live im Radio

Foto: Screenshot Youtube

Die Foo Fighters haben ein Musikvideo zu ihrem neuen Track "No Son Of Mine" veröffentlicht. In dem teils animierten Clip setzt die Band die kritische Botschaft des Songs ins Bild. Außerdem gibt es Mitschnitte einer Radio-Performance zum neuen Album im Netz.

Mit dem krachigen "No Son Of Mine" hatten die Foo Fighters im Januar das neue Jahr 2021 eingeläutet und damit nach "Shame Shame" einen zweiten Vorgeschmack auf ihr neues Studioalbum "Medicine At Midnight" präsentiert.

Das Video zum Song unterstreicht nun dessen Inhalt: Dave Grohl singt unterstützt von seiner Band in Performance-Szenen - die optisch an den größtenteils schwarz-weißen, Zeichentrick-artigen Stil des gesamten Videos angepasst sind - von Anführern, die genau jene Verbrechen begehen, die sie selbst zu verdammen und zu verfolgen vorgeben. Parallel läuft eine entsprechende Geschichte im Video ab: Ein Mann verliert sich zwischen Drogen, Alkohol, Glücksspiel und Gewalt, als er nach einer trunkenen Autofahrt eine Kirche betritt, nimmt der Clip eine überraschende Wendung.

"Medicine At Midnight" war am vergangenen Freitag erschienen, auch zum Song "Waiting On A War" war zuvor schon ein Musikvideo zu sehen gewesen.

In den USA senden die Foo Fighters aktuell ein eigenes Radioprogramm via SiriusXM, das man allerdings nur hören kann, wenn man den Service abonniert hat und in den USA wohnt. In Deutschland ist er nicht erreichbar. Ein Teil ihrer Live-Performance zur Albumveröffentlichung steht allerdings zusammen mit Video im Netz zur Verfügung. Unter anderem spielten die Foo Fighters den "Medicine At Midnight"-Song "Cloudspotter", ein Tom Petty-Cover und den Klassiker "Best Of You".

Für den Sommer haben die Foo Fighters eine Open-Air-Show in der Berliner Waldbühne angesetzt, alle Tickets sind aber bereits vergriffen. Ohnehin sollten Fans im Auge behalten, ob der auftritt im Zuge der Coronavirus-Pandemie stattfinden kann.

Video: Foo Fighters - "No Son Of Mine"

Video: Foo Fighters - "Cloudspotter" (Live bei SiriusXM)

Video: Foo Fighters - "Honey Bee" (Tom-Petty-Cover) (Live bei SiriusXM)

Video: Foo Fighters - "Best Of You" (Live bei SiriusXM)

Live: Foo Fighters

08.06. Berlin - Waldbühne | ausverkauft