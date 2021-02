VISIONS Premiere: Post-Metaller We Are Among Storms zeigen Video zu "Cycles"

Die dänischen Newcomer We Are Among Storms veröffentlichen mit "Cycles" einen weiteren Eindruck von ihrem kommenden Debütalbum. Seht bei uns exklusiv das Musikvideo zum Song.

We Are Among Storms aus Kopenhagen stimmen uns mit "Cycles" weiter auf das ein, was ihr kommendes Debüt "The I In We" zu bieten haben wird. Es erscheint am 26. Februar.

"Cycles" ist ein ungestümer Post-Metal-Song, der mit extrem verzerrtem Gesang und brachialen Gitarrenwänden unaufhaltsam losbrettert, ehe ihn ein ruhiges Zwischenspiel ganz abrupt ausbremst. Anschließend nimmt der Song ganz langsam wieder Fahrt auf, endet aber deutlich feinfühliger, als er angefangen hat.

Das Video unterstreicht die Verzweiflung, die schon der Gesang vermittelt. Es zeigt Frontmann Martin Nielskov, etwas schüchtern gehüllt in eine Kapuzenjacke in einem Wald. Das emotionale Performance-Video drehte er allein mit seinem guten Freund und Filmemacher Rasmus G. Sejersen. Der inszeniert mit unruhiger Kameraführung, wie Nielskov auf dem Boden sitzt und aus Ästen eine Art Barrikade baut. Im Laufe des Videos wird es übernatürlich: Blätter fliegen durch die Luft und schwarze Rauchschwaden ziehen auf - ähnlich dem Rauchmonster aus der Mystery-Serie "Lost".

Die Post-Metal-Newcomer aus Dänemark gehen aus der Band Église hervor, die sich 2018 aufgelöst hatte. Die heutigen We-Are-Among-Storms-Mitglieder Nielskov (Gesang), Lukas Frederiksen (Gitarre) und Mathias Thevik Ernst (Schlagzeug) haben dort bereits zusammengespielt und wollten nach der Auflösung weiter zusammen Musik machen. Noch im gleichen Jahr erschien die erste EP, die nach der Band benannt ist.

Aus "The I In We", der ersten Veröffentlichung in Albumlänge, gab es vorab schon die Auskopplungen "Clouds And Compass" und "Traveller" zu hören.

Video: We Are Among Storms - "Cycles"

Stream: We Are Among Storms - "Cycles"

Cover & Tracklist: We Are Among Storms - "The I In We"

01. "Bølger"

02. "The Wind Beneath"

03. "Clouds And Compass"

04. "Traveller"

05. "Cycles"

06. "Time Has No Favorite"

07. "Creation"

08. "The I In W"