VISIONS 335: Fehlende CD für Abo-Ausgabe wird nachgeschickt

Wenn ihr ein Abo habt und nicht in Deutschland lebt, ist es euch vermutlich schon aufgefallen: In vielen Ausgaben von VISIONS 335 fehlt die aktuelle All Areas. Wir bitten dies zu entschuldigen - ihr bekommt sie nachgeschickt.

Wegen eines Produktionsfehlers fehlt bei einem großen Teil der ins Ausland verschickten Ausgaben von VISIONS 335 unsere aktuelle All Areas - die inzwischen exklusiv für Abonnent:innen beiliegt. Wir haben den Fehler gefunden und sind gerade dabei, die fehlenden CDs nachzuschicken. Leider kann das ein paar Tage dauern, deshalb bitten wir euch um Entschuldigung und um euer Verständnis.

All Areas Vol. 236 enthält Songs von Shame, Fleet Foxes, The Dirty Nil, The Notwist und weiteren Bands aus der aktuellen Ausgabe. Mehr Infos zu unseren Abo-Möglichkeiten findet ihr hier.