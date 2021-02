VISIONS Premiere: Post-Punk-Aufsteiger Boundaries teilen Video zu "Harness", kündigen Debüt an

Boundaries aus Dänemark überzeugen auf ihrer ersten Singleauskopplung des kommenden Debüts "Maidan" mit diffusen Post-Punk-Ausflügen. Das dazugehörige Musikvideo fängt die klaustrophobische Atmosphäre visuell ein.

Vor etwas mehr als zwei Jahren fanden die dänischen Post-Punks Boundaries schon mit ihrer nach der Band benannten EP einen eklektischen Sound zwischen Post-Punk, Post-Rock, Shoegaze und New Wave, den wir euch vorstellten.

Auf ihrer heute erschienenen Single "Harness" zeigen die dänischen Newcomer eine besonders düstere Seite des Post-Punk-Spektrums. So treffen auf dem sechsminütigen Track waberende Effekt-Wellen immer wieder auf hektisches Schlagzeugspiel und kurzweilige Noise-Attacken. Den düsteren Grundtenor untermalt Mads Gustav Grenes eindringlicher Baritongesang, der in seiner ruhigen Bestimmtheit an Ian Curtis erinnert.

Das Musikvideo spielt dazu mit dem beklemmenden Gefühl der Einsamkeit, das der atmosphärische Song auslöst. Die gezeigte Protagonistin scheint nicht nur physisch gefangen zu sein und während sie sich in ihrem kleinen Haus in immer wildere Tanzeinlagen hineinsteigert, suggerieren schnelle Schnitte und visuelle Effekte ihre inneren Konflikte.

"Harness" deutet jetzt schon die weitgefächerte Soundpalette von "Maidan" an. So hat nicht nur durch die charakteristische Schwermut besonderen Wiedererkennungswert, sondern auch der Einsatz untypischer Instrumente wie Mandolinen und einer Guzheng, eine Art chinesische Wölbbrettzither. Mithilfe dieser lässt die Band nämlich ihre shoegazigen Noisegewitter mit den Melodien und Rhythmen indigener Altai-Musik zu einer neuen Facette des zeitgenössischen Post-Punk verschmelzen.

"Maidan" erscheint am 5. März über Pop-up Records. Morgen erscheint "Harness" zudem als Doppelsingle zusammen mit der B-Seite "Mirror's Image" in allen Streaming-Diensten.

Video: Boundaries - "Harness"

Cover & Tracklist: Boundaries - "Maidan"

01. "Erosion"

02. "Mirror's Image"

03. "Reeds"

04. "Separation Song"

05. "A Song on The End of The World"

06. "Rites of Passage"

07. "Tusk (Revised)"

08. "Indefinite Hours"

09. "Witness"

10. "Harness"