Josh Homme veröffentlicht mehrere alte Gedichte

Josh Homme hat Aufnahmen von selbstgeschriebenen Gedichten veröffentlicht. Dabei klingt seine Stimme nicht nur wegen der eher schlechten Aufnahmequalität etwas ungewohnt.

Queens Of The Stone Age-Frontmann Josh Homme hat die Aufnahmen auf Instagram veröffentlicht. Die Gedichte "Where The Fog Begins" und "Glass Cars" hatte er bereits 2015 geschrieben und im selben Jahr eingesprochen, als er krank im Bett lag, wodurch seine Stimme tiefer klang als sonst.

"Ich war krank, lag im Bett und fühlte mich ruhelos. Allerdings gab es auch eine gute Seite. Ich habe meine Stimme verändert indem ich tiefer sprach. Dadurch habe fast den ganzen Tag wie ein Radiomoderator geklungen", erklärt Homme scherzhaft die Entstehung der Aufnahmen auf Instagram.

Doch damit nicht genug: Queens-Of-The-Stone-Age-Fans ist direkt aufgefallen, dass Homme Teile der Gedichte in der Zwischenzeit schon anders verwertet hat. Die Zeilen "To trip the light fantastic one takes wire on the shins" und "Petty disguises worn like a shin" sind auch auf dem Song "Head Like A Haunted House" vom Album "Villains" zu hören, dem bislang letzten Album der Stoner-Rocker.

Der Titel des zweiten Gedichts "Glass Cars" stamme von Hommes und Brody Dalles (Distillers) gemeinsamer Tochter. Homme schreibt, dass die drei gemeinsam im Auto unterwegs gewesen wären. Als Homme und Dalle ihre Tochter nach einem neuen Songtitel fragten, sagte sie wie aus der Pistole geschossen: "Glass Cars".

Die vorgetragenen Gedichte werden von mysteriösen Bildern mit viel Nebel unterlegt, passend zum unheimlichen Charakter der Texte. Inzwischen schob Homme auch noch "I'm Perfect" hinterher, ebenfalls aus dem Jahr 2015 und unterlegt von jeder Menge einigermaßen zum Text passender Bilder, die er sich vermutlich über eine Suchmaschine zusammengeklaubt hat.

Von den Queens Of The Stone Age hörten wir in letzter Zeit eher weniger. Im November hatten sie ein altes Konzert für den guten Zweck ausgestrahlt. Noch in den ersten Monaten der Pandemie meldete sich Homme mit einer klein Akustikperformance aus seinem Badezimmer. Davor machte Homme Schlagzeilen mit seiner Aussage, er sei "immer bereit für eine Reunion" der Supergroup Them Crooked Vultures.

Video: Josh Homme - "Where The Fog Begins"

Video: Josh Homme - "Glass Cars"

Instagram-Video: Josh Homme - "I'm Perfect"