Pearl Jam streamen zweiten Teil ihrer "Home Shows"

Pearl Jam werden auch den zweiten Teil ihrer "Home Shows" als Stream veröffentlichen. Im Februar wird der Mitschnitt der 2018 gespielten zweiten Benefiz-Show im heimischen Seattle erstmals zu sehen sein - aufwändig produziert von Josh Evans.

Am 8. und 10. August 2018 hatten Pearl Jam zum Beginn ihrer Welttour zwei Konzerte im Seattler Baseball-Stadion Safeco Field - heute nach einem bekannten Telekommunikationsanbieter benannt - gespielt. Die Shows waren nicht nur wegen ihrer umfangreichen Setlists, der speziell ausgewählten Coverversionen und Pearl Jams Verbundenheit zu ihrem heimischen Publikum etwas Besonderes. Mit den Auftritten hatten Pearl Jam dem Event-Namen gemäß auch Spenden für Obdachlose gesammelt, fast 11 Millionen US-Dollar waren dabei zusammengekommen.

Nachdem im September 2020 bereits die erste Show im kostenpflichtigen Stream zu sehen gewesen war, folgt nun die zweite, die vorher nicht zu sehen gewesen war: Vom 12. bis 16. Februar können Fans das 37 Songs umfassende Konzert bei nugs.net streamen, Tickets kosten rund 15 US-Dollar, Fanclub-Mitglieder zahlen 5 US-Dollar weniger. Zu diesem Zweck hat Pearl Jams Produzent Josh Evans das Material in Stereo sowie 5.1-Surround-Sound abgemischt, die zugehörigen Bilder hat Band-Tour-Videograf Blue Leach mit mehreren HD-Kameras eingefangen. Super-Fans können zur Show auch noch Pearl-Jam-Pralinen bestellen oder an einem Los-Gewinnspiel für ein signiertes Poster teilnehmen, der Erlös kommt in beiden Fällen erneut der Vitalogy Foundation der Band und ihrem Kampf gegen die Obdachlosigkeit zugutekommt.

Auch die zweite Show hatte besondere Momente geboten: Erstmals hatten Eddie Vedder und Co. damals den Chris Cornell-Song "Missing" live gecovert, in der zweiten Zugabe spielten sie zusammen mit ihren alten Seattle-Kollegen Kim Thayil (Soundgarden), Steve Turner und Mark Arm (beide Mudhoney) "Search And Destroy" von den Stooges sowie "Sonic Reducer" von den Dead Boys.

Zuletzt hatten Pearl Jam im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahl im Herbst 2020 den neuen Song "Get It Back" veröffentlicht. Zudem hatte die Band weitere eigene Auftritte gestreamt, sich teilweise aber auch an anderen Events beteiligt.

Die ausgefallene Welttour zum im Frühjahr 2020 erschienenen neuen Album "Gigaton" will die Band im Sommer nachholen. Ticketlinks findet man über die bandeigene Webseite.

Live: Pearl Jam

16.06. Amsterdam - Ziggo Dome

17.06. Amsterdam - Ziggo Dome

20.06. Landgraaf - Pinkpop-Festival

23.06. Berlin - Waldbühne

26.06. Imola - Autodromo Enzo e Dino

29.06. Zürich - Hallenstadion

01.07. Werchter - Rock Werchter-Festival

04.07. Stockholm - Lollapalooza Stockholm

06.07. Kopenhagen - Royal Arena

14.07. Budapest - Budapest Arena

16.07. Frankfurt/Main - Festhalle

18.07. Paris - Lollapalooza Paris

21.07. Wien - Stadthalle

23.07. Krakau - Tauron Arena

25.07. Prag - O2 Arena