VISIONS Premiere: Freiburg streamen exklusiv neu gemasterte "High Five Zukunft"-Reissue

Foto: Max Hartmann

Die Punkband Freiburg legt ihr Debüt "High Five Zukunft" von 2010 neu auf. Hört bei uns exklusiv schon heute die aktualisierte Version der Platte!

Die Originalaufnahmen wurden für den Rerelease gründlich remastert. Außerdem erscheint die Neuauflage mit einem komplett neuen Artwork von Druckwelle Design aus Leipzig. Nachdem die Erstpressung des Freiburg-Debüts schnell vergriffen war, hat die Nachfrage nicht nachgelassen, weshalb es jetzt neu aufgelegt wird.

Auf das nicht abreißende Interesse an "High Five Zukunft" reagiert Freiburg-Sänger und -Bassist Jonas Brinkrolf überrascht und erfreut: "Abgesehen von dem jetzt viel fetteren Sound, dachte ich nur: Geil, das ist ja echt ganz gut gealtert. Moment mal, richtig geil, weil Neuauflage wegen Nachfrage. Das hätte ich mir früher nicht vorstellen können. [...] Und dann ein drittes Mal geil, weil genau diese Platte, die ich gerade mit nostalgisch tränendem Auge höre, für uns als Band, einen solchen Stein ins Rollen gebracht hat und uns so viele unvergessliche Nächte hat erleben lassen."

Freiburg, die mit ihrem Stil irgendwo zwischen Turbostaat und Escapado zu Szenelieblingen wurden, hatten zuletzt vor sechs Jahren das Album "Brief & Siegel" veröffentlicht, ehe sich die Gütersloher vor zweieinhalb Jahren auflösten.

Die "High Five Zukunft"-Reissue erscheint am 29. Januar über This Charming Man. Das Album könnt ihr in verschiedenen Versionen vorbestellt werden - und euch bei uns schon jetzt einen Eindruck von der neuen Klangqualität machen.

Album-Stream: Freiburg - "High Five Zukunft"