Bandsintown startet Livestream-Abo-Service, Konzerte von Phoebe Bridgers, Fleet Foxes und weiteren geplant

Foto: Phoebe Bridgers: Frank Ockenfels / Robin Pecknold: Emily Johnston

Das Portal Bandsintown startet mit Bandsintown Plus einen kostenpflichten Streaming-Service für Konzert-Livestreams. Für rund zehn Dollar im Monat sollen Fans so Zugriff auf exklusive Konzerte bekommen.

Bisher ist es immer noch völlig unklar, ab wann es wieder reguläre Konzerte und sonstige Live-Auftritte geben wird. Ob die Saison tatsächlich schon im kommenden Herbst anläuft oder erst 2022, wenn die Pandemiewellen deutlich abgeebbt sind und ein Großteil der Bevölkerung durchgeimpft ist, kann niemand abschätzen.

Solange es jedoch keine Änderungen und Verbesserungen in der Konzertwelt aus Fleisch, Blut, Schweiß und Berührung gibt, müssen wir uns alle noch länger mit Live-Erlebnissen aus dem Netz trösten. Das Angebot wird immerhin zusehends größer und mitunter auch ausgefeilter und aufwendiger.

Die Live-Musik-Website Bandsintown, die als App via Facebook, Spotify, Rdio, Google Play, Twitter und der Itunes-Library läuft und dem Nutzenden aus dessen gesammelten Infos ausspuckt, wann und wo interessante Bands spielen, expandiert jetzt. Bandsintown Plus will Abonnenten für 9,99 US-Dollar im Monat mehr als 25 Livestreams zur Verfügung stellen. Zudem soll es die Funktion geben, mit der Künstlerlin/dem Künstler zu chatten oder auf Konzerte anderer Plattformen zuzugreifen.

Im Januar und Februar enthält das Line-up bisher unter anderem Performances von Phoebe Bridgers, Fleet Foxes' Robin Pecknold, Wilcos Jeff Tweedy, Flying Lotus, Waxahatchee, Soccer Mommy und Adrianne Lenkers (Big Thief) Solodebüt-Stream.

Nutzer können ein 7-tägiges Probe-Abo abschließen. Infos gibt es auf bandsintown.com. Offiziell steht der Service allerdings vorerst nur für Nutzer aus den USA zur Verfügung.