Descendents verabschieden Trump mit neuem Song "That's The Breaks"

Foto: Katie Hovland

Mach's gut, Trottel: Die Descendents drücken mit dem neuen Song "That's The Breaks" ihre Erleichterung und Genugtuung über das Ende der Trump-Präsidentschaft heraus - und nehmen dabei kein Blatt vor den Mund.

"You/ Asshole Twitter troll/ Go Home! [...] Crawl back into your hole of hate [...] Fucking twit/ Caught in a bald-faced lie again": Die Descendents machen mit ihrem neuen Track nochmal unmissverständlich klar, wie sie zum scheidenden US-Präsidenten stehen. In nur 43 Sekunden haut das kalifornische Punkrock-Urgestein der orangefarbenen Unerträglichkeit nochmal ordentlich eins um die Ohren - ein kathartischer, befreiender Moment.

Dass die Descendents alles andere als Fans von Trump sind, war nicht nur grundsätzlich von Anfang an klar, die Band hatte es auch zeitig öffentlich deutlich gemacht: Schon der Protestsong "Who We Are" war 2017 ein klares Statement, im Herbst 2020 veröffentlichte Sänger Milo Aukerman dann die beiden expliziten Anti-Trump-Songs "On You" und "Hindsight 2020" zunächst als Ukulelen-Versionen, bevor sie pünktlich kurz vor der Wahl noch einmal als Descendents-Tracks im Punkrock-Gewand erschienen.

Schon im April 2019 hatten die Descendents nach eigenen Angaben rund 20 neue Songs geschrieben und waren optimistisch, noch im gleichen Jahr ins Studio gehen und aufnehmen zu können. Seitdem erschienen jedoch nur vereinzelte Songs, Informationen zu einem neuen Album gibt es nicht. Der Vorgänger "Hypercaffium Spazzinate" war bereits 2016 herausgekommen.

Stream: Descendents - "That's The Breaks"