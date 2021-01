Viagra Boys präsentieren neuen Song "Girls & Boys" im Live-Video, haben bereits weiteres Album fertig

Foto: Viagra Boys Foto: Fredrik Bengtsson

Die schwedisch-amerikanischen Dance-Punks Viagra Boys haben mit "Girls & Boys" einen vierten Song ihres neuen Albums "Welfare Jazz" vorab vorgestellt. Das Live-Video zum Song stammt dabei aus einer Konzert-Performance, die morgen zum Release des Albums komplett zu sehen sein wird. Und: Dessen Nachfolger ist angeblich auch bereits im Kasten.

"Girls & Boys" ist ein satter, hypnotisch groovender Saxofon-Dance-Punk-Hit, den Sänger Sebastian Murphy im Live-Video gewohnt oberkörperfrei, aber mit Sonnenbrille performt. Damit gibt es nach "Ain't Nice", "Creatures" und dem John-Prine-Cover "In Spite Of Ourselves" bereits den vierten Song des neuen Albums "Welfare Jazz" zu hören.

Das Album erscheint bereits morgen, die Stockholmer um den US-Sänger Murphy haben zu diesem Anlass die Platte für ein Release-Konzert durchgespielt, dessen Mitschnitt morgen um 20 Uhr zu sehen sein wird. Es ist das zweite Album nach dem Debüt "Street Worms" (2018). Vorab war 2020 bereits die "Common Sense"-EP erschienen.

Während "Welfare Jazz" also noch gar nicht im Laden steht, hat Bassist Henrik "Benke" Höckert schon bestätigt, dass die nächste Platte bereits in den Startlöchern steht. Höckert verriet im 101 Part Time Jobs-Podcast: "Ich denke, dass wir einfach die Musik spielen, die wir am entsprechenden Tag spielen wollen. Das könnte alles sein. Ich finde, dass man das auf der neuen Platte hören kann, und wir haben bereits eine weitere Platte aufgenommen, die irgendwann in der Zukunft erscheint."

Als Host Giles Bidder nachhakt, ob es sich um das dritte Album handelt, entgegnet Höckert: "Ja, ja... Corona halt, was soll man machen? Wir haben es nur mit einem Studiotechniker aufgenommen... Wir wollten ausprobieren, es selbstständig durchzuziehen. Wir haben eine Menge geprobt, bevor wir diese Platte aufgenommen haben, es wird also stärker live klingen. Ich finde, dass wir ziemlich gut bei Live-Shows sind, also wollten wir das in den Vordergrund stellen. 'Welfare Jazz' ist stärker produziert."

Im Mai werden die Viagra Boys - hoffentlich - eine kleine Tour zum Release spielen, Tickets gibt es bei Eventim.

Video: Viagra Boys - "Girls & Boys (from Shrimp Sessions 2)"

Video: Viagra Boys - "Shrimp Sessions 2: Jazz Computer House Party"

VISIONS empfiehlt:

Viagra Boys

19.05. Leipzig - Conne Island

23.05. München - Technikum

24.05. Berlin - Festsaal Kreuzberg

25.05. Hamburg - Uebel & Gefährlich

30.05. Köln - Kantine

26.06. Luxemburg - Kulturzentrum Neumünsterabtei