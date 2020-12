The Distillers kündigen Weihnachts-Konzertstream an

Foto: Screenshot Instagram

The Distillers haben ein Weihnachts-Special angekündigt. Mit dem "Very Special Christmas Special" am 18. Dezember wollen sie für reichlich Vorweihnachtsstimmung sorgen. Das Livestream-Event dient somit als kleiner Ersatz für die entfallene Tour im Sommer.

Nach durchkreuzten Tour- und Albumplänen in diesem Jahr, verlegt die wiedervereinigte Band einen Teil ihrer Bühnenrückkehr gezwungenermaßen ins Internet und präsentiert sich zudem überspitzt weihnachtlich. Wie auch schon einigen Social-Media-Posts zu entnehmen schmeißt sich die Band dabei gehörig ins Zeug, um so viel vorweihnachtliche Stimmung wie möglich zu erzeugen - auch wenn man darüber streiten kann, ob der Titel "Baby It's Covid Outside" wirklich gute Laune macht. Neben aufblasbaren Schneemännern und Fake-Tannenbäumen gibt es die Band dafür auch in voller Weihnachtsmontur zu sehen. Wer hätte gedacht, dass es die Punkrock-Band um Frontfrau Brody Dalle so festlich mag, denn normalerweise kennt man The Distillers schließlich für ihren rotzigen Aggro-Punkrock.

An dem besinnlichen Abend wird es neben der passenden Deko natürlich auch ein komplettes Set mit Fan-Favoriten und einer Auswahl von nie zuvor gespielten Coversongs geben. Dafür wird die Band in vollständigem Line-up performen. Tickets und passende Fanartikel sind über Veeps ab etwa 12 Euro erhältlich. Das Event findet am 18. Dezember statt und kann in Europa ab 21 Uhr gestreamt werden, wird aber auch 72 Stunden danach noch abrufbar sein.

In natura können wir The Distillers dann hoffentlich wieder im Juni sehen, wenn die Band für eine Handvoll Termine nach Deutschland kommt. Dort können die Kalifornier eventuell auch ihr neues Album präsentieren, das eigentlich diesen Sommer hätte erscheinen sollte. Es wäre dann das erste Album in 18 Jahren. Zuletzt erschien 2003 "Coral Fang", das in unserer Ausgabe VISIONS 131 zur Schönheit gewählt wurde

Facebook-Post: Christmas Special Teaser

Instagram-Post: "Baby It's Covid Outside"

Instagram-Post: Vorschau Bühnendekoration

Live: The Distillers (Tour 2021)

02.06. Nickelsdorf - Nova Rock

11.06. Adenau / Nürburgring - Rock am Ring

12.06. Nürnberg - Rock im Park

13.06. Hamburg - Sporthalle

15.06. Berlin - Zitadelle

17.06. Luxemburg - Den Atelier