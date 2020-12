VISIONS Premiere: Alternative-Rock-Duo Cleopatrick stellt Video zu neuem Song "Good Grief" vor

Cleopatrick machen mit "Good Grief" heiß auf ihr kommendes Debütalbum. Dazu zeigen die Kanadier in ihrem korrespondierenden Video, dass man auch ohne Skateboard Spaß in einem trockengelegten Pool haben kann und stimmen dabei auf die ersten Live-Performances nach dem Lockdown ein.

Die längjährigen Kindsheitsfreunde Ian Fraser (Gitarre/Gesang) und Luke Gruntz (Schlagzeug) aus dem kanadischen Cobourg, Ontario, machen seit 2015 gemeinsam Musik als Cleopatrick. In ihrer kleinen Heimatstadt fanden sie keinen Bassisten, schaffen es nun aber auch ohne das Instrument einen energiegeladenen, noisigen Alternative-Rock aus den Verstärkern zu blasen. Dabei weckt der Sound nicht nur aufgrund der puristischen Besetzung Assoziationen an ähnlich schlagkräftige Rock-Duos wie Royal Blood oder Death From Above - wobei diese Bands im Gegensatz zu ihnen in der Konstellation Schlagzeug-Bass arbeiten.

Ganz dem DIY-Gedanken verschrieben gründeten Cleopatrick außerdem noch das Kollektiv New Rock Mafia, das aus befreundeten Bands und Fans besteht, die dieselben Moralvorstellungen und DIY-Überzeugungen teilen. Damit wollen Cleopatrick einen neuen toleranten Raum innerhalb der Rockmusik schaffen, der für alle offen ist. So kamen die Freunde in feinster DIY-Manier auch bei der Produktion ihrer beiden bisherigen EPs "14" und "The Boys" ganz ohne Label aus. Spätestens seit diesen beiden Veröffentlichung sollte man die Band auf dem Power-Rock-Radar haben.

Ihr neues Video zu "Good Grief" spielt in einem trockengelegten Pool, in dem die Band inklusive ihrer Entourage abgeht - natürlich Corona-konform mit (Balaclava)-Masken. Der Song ist eine fuzzige Liebeserklärung an ihre Fans, die zu Geduld aufruft, bis wir wieder in Moshpits feiern dürfen. Gleichzeitig ist der Song der erste Vorbote des lange erwarteten Debüts, das 2021 auf ihrem eigenen Label Nowhere Special Recordings in Zusammenarbeit mit ihrem engen Freund Jig Dubé als Co-Produzent erscheinen soll.

"Dieser Song markiert den Beginn einer neuen Ära für unsere Band. 'Good Grief' ist die erste Single aus unserem zukünftigen Debütalbum. Sie ist gekommen, um unsere Feinde in die Flucht zu schlagen, während wir gleichzeitig den Arm um unsere Freunde legen und sie in den neuen Sound einführen, von dem wir seit dem vergangenen Jahr und eigentlich sowieso schon total besessen gewesen sind", so Gruntz.

Zu ihren Albumambitionen ergänzt der Musiker: "Keine beschissenen Ghostwriter. Kein Label mit A&R, keine namhaften Produzenten. Nur drei Kids mit ein paar Fuzz-Pedalen, die etwas beweisen wollten. Wir haben uns entschieden dieses Album in Jigs Keller aufzunehmen, weil wir den Kids, die zu unseren Gigs kommen, zeigen wollten, dass man bei keinem Major-Label-Deal unterschreiben oder sich mit den modernen 'Rockstar'-Schwindlern assimilieren muss, um es zu schaffen. Tatsächlich ist es genau das Gegenteil. Alles, was du brauchst, sind ein paar gute Freunde und eine kleine Vision."

Video: Cleopatrick - "Good Grief"

Stream: Cleopatrick - "Good Grief"