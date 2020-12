Cult Of Luna streamen neuen Song "Three Bridges"

Die schwedischen Post-Metaller Cult Of Luna haben mit dem fast neunminütigen "Three Bridges" einen neuen Song veröffentlicht. Der ist ein erster Vorgeschmack auf die Anfang Februar erscheinende EP "The Raging River".

Mitte November kündigten Cult Of Luna ihre neue EP "The Raging River" für den 5. Februar über ihr eigenes Label Red Creek an.

Die fünf Songs haben eine Spielzeit von insgesamt 40 Minuten, bei "Inside Of A Dream" gibt es gar ein Feature von Mark Lanegan. Und mit "Three Bridges" haben Cult Of Luna nun den fast neunminütigen Eröffnungstrack via Grafikvideo online gestellt.

Das Stück ist ein klassischer Post-Metal-Brocken mit wildem Gebrüll, der nach anderthalb Minuten Einleitung an Dynamik gewinnt und erst bei sechs Minuten wieder in atmosphärischere Gefilde abebbt, um sich dann ab 7:20 wieder aufzubäumen - wenn man so will hat die Band hier das klassische 1x1 des Post Metal konsequent durchexerziert.

Das aktuelle Album der Schweden, "A Dawn To Fear", war 2019 erschienen.

Stream: Cult Of Luna - "Three Bridges"