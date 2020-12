Greta Van Fleet kündigen neues Album an, präsentieren Single "Age Of Machine"

Foto: Alysse Gafkjen

Die amerikanischen Retrorocker Greta Van Fleet haben nun offiziell ihr zweites Album "The Battle Of Garden's Gate" angekündigt und stellen daraus den neuen Song "Age Of Machine" vor.

Schon seit einiger Zeit brodelt die Gerüchteküche, wann das zweite Greta Van Fleet-Album erscheinen würde - ursprünglich war sogar von "definitiv 2019" die Rede. Jetzt haben die Spekulationen ein Ende: Der "Anthem Of The Peaceful Army"-Nachfolger heißt "The Battle Of Garden's Gate" und erscheint am 16. April 2021.

Als Vorgeschmack auf das neue Album haben Greta Van Fleet den Song "Age Of The Machine" veröffentlicht. Der ist deutlich düsterer als gewohnt und mit einer Dauer von knapp sieben Minuten auch ein ganzes Stück länger. Ihren Sound - beziehungsweise den von Led Zeppelin - haben die jungen Amerikaner trotzdem nicht abgelegt. So finden sich auch auf "Age Of The Machine" die typischen Gitarrenelemente, inklusive Jimmy Page-Gedächtnissolo und der markante Gesang von Frontmann Josh Kiszka.

Die im Oktober erschienene Single "My Way, Soon" wird auch auf dem Album enthalten sein. Der Rest der Tracklist ist noch unbekannt. Insgesamt sind es zwölf neue Songs, die laut Greta Van Fleet zum großen Teil "on the road" entstanden sind.

Stream: Greta Van Fleet - "Age Of Machine"