VISIONS Premiere: Progrocker Lizzard veröffentlichen Video zu "Blowdown"

Die französisch-britischen Progrocker Lizzard präsentieren ihren neuen Song "Blowdown" zusammen mit einem Musikvideo. Der Titel stammt vom kommenden Album "Eroded".

Das dazugehörige Musikvideo zeigt die dreiköpfige Band in einem leeren Lagerraum beim Spielen des Songs. Doch irgendwas stimmt nicht: In kurzen Zwischensequenzen werden die Mitglieder von unbekannten Gestalten weggerissen oder gegen Wände gedrückt. Zum Ende des Videos ist das Trio zunehmend blutverschmiert, spielt den Song aber unbeirrt fertig.

"Blowdown" startet mit einem fuzzigen Gitarren-Riff, nach dem die ganze Band einsteigt. Er überzeugt mit ordentlich Groove und Fingertappings an der Gitarre, die manchmal etwas an Muse erinnert, würden die Briten einen Metal-Song schreiben. Vor allem aber dürften Fans von Karnivool oder Between The Buried And Me Gefallen an ihrem Sound finden.

Lizzard sind Katy Elwell (Schlagzeug), William Knox (Bass) und Mathieu Ricou (Gitarre und Gesang), in dieser Konstellation gibt es sie bereits seit 2006. Die in Frankreich ansässige Band hat bereits Shows für Gojira eröffnet und war zum Beispiel mit The Pineapple Thief auf Tour. "Eroded" ist ihr bereits viertes Album und entstand innerhalb eines Monats in freiwilliger Isolation in den Castle Studios nahe Dresden.

Die Platte erscheint am 19. Februar über Pelagic. Dort könnt ihr sie bereits vorbestellen.

Video: Lizzard - "Blowdown"

Cover & Tracklist: Lizzard - "Eroded"

1. "Blowdown"

2. "Haywire"

3. "Flood"

4. "Hunted"

5. "The Decline"

6. "Eroded"

7. "Usque Ad Terram"

8. "Blue Moon"

9. "Inertia"

10 "Avalanche"