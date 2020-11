VISIONS Premiere: Noiserocker The Entrepreneurs veröffentlichen Single "Cinnamon Girl"

Die dänischen Noiserocker The Entrepreneurs präsentieren exklusiv bei VISIONS ihre neue Single "Cinnamon Girl". Sie ist ein erster Vorgeschmack auf das zweite Album.

Bei dem Song handelt es sich um die erste Auskopplung aus dem neuen Album "Wrestler", das am 26. Februar erscheint. Es ist der Nachfolger des Debütalbums "Noise & Romance", das die Dänen im vergangnen Jahr vorgelegt hatten.

Der Song beginnt mit einem ruhigen Gitarrenriff, das mit sphärischen Klängen untermalt wird. Das Riff zieht sich als Gerüst durch den Rest des Songs. Mathias Bertelsens Gesang erinnert besonders in den Strophen an ruhigere Songs von den Smashing Pumpkins oder Jane's Addiction.

"'Cinnamon Girl' ist ein Song für meine Tochter", so Bertelsen. "Er handelt von der massiven Veränderung, die es mit sich bringt, wenn man Kinder hat. Dein Ego wird wohlverdient ein Stück zurückgeschraubt. Es gibt einige Dinge, die du aufgeben musst und plötzlich braucht es 20 Minuten um Schuhe anzuziehen. Und das ist in Ordnung. Das ist es wirklich wert." Musikalisch, so Bertelsen, handele es sich um einen alten Instrumental-Track, der von einer Studio-Session übrig geblieben sei. "Die Idee hat uns aus irgendeinem Grund nicht mehr losgelassen und es war sehr befriedigend, als wir endlich den Code geknackt haben und der Song fertig wurde."

Hört den Song hier exklusiv bei uns. Ab morgen ist er dann überall im Stream erhältlich.

Stream: The Entrepreneurs - "Wrestler"