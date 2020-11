Mclusky teilen neuen Song "Stop Feeding The Houseplants" als Demo, wollen Album aufnehmen

Foto: David Hardacre

Na endlich: Die walisischen Noiserock-Helden Mclusky haben Pläne für ein neues Album. Oder gar 14 Stück. Jedenfalls gibt's jetzt einen ersten Demo-Song.

In der August-Ausgabe von VISIONS deutete Andy "Falco" Falkous es bereits an, dass er durchaus Bock auf seine alte Band Mclusky hat. Immerhin hatte er 2019 mit Schlagzeuger Jack Egglestone und Bassist Damien Sayel von der Band The St Pierre Snake Invasion aus Bristol einige Shows mit Mclusky gespielt. "Die waren erfolgreicher als alles, was zu Zeiten der Band passiert ist", freut sich Falco. "1.100 Leute in London und 1.500 in Melbourne – was für krachige Cunts wie uns eine unfassbare Menge Menschen ist."

Über Bandcamp soll es dazu - so verriet Falco uns - im Dezember eigentlich eine Live-DVD/CD geben, "die super aussieht und klingt. Wir haben mit den gleichen Leuten gearbeitet, mit denen wir so ein Projekt für Future Of The Left 2016 durchgezogen haben." Dann fügt er an: "Ein neues Album mit Mclusky könnte passieren."

Wie es aussieht passiert es momentan tatsächlich. Über die Bandcamp-Seite seines Quasi-Soloprojekts Christian Fitness (Egglestone macht da auch schon seit längerem mit) hat er mit "Stop Feeding The Houseplants" ein Demo veröffentlicht.

Falco schreibt, dass er das ganz bewusst bescheuert - oder eben luxuriös - bepreist hat, weil der Song weder zum Kauf noch zum Download angeboten werden soll. Es ist halt nur ein Demo. Das hat das Trio daheim aufgenommen: "Momentan klingt das nicht exakt so wie 'Do Dallas' (das vor 18 verfickten Jahren veröffentlicht wurde). Na und? NA UND? Genießt es - oder halt nicht."

Ach ja: "Der Plan ist, 14 Alben zu schreiben und die besten Teile davon mit dem weltbekannten Recording-Engineer Steven (sic!) Albini später im kommenden Jahr in Chicago aufzunehmen."

Mclusky lösten sich nach bandinternen Differenzen 2005 nach drei Alben auf. Danach gründete Falco mit unter anderem Egglestone Future Of The Left, mit denen er mehr als fünf Alben zwischen 2007 und 2016 veröffentlichte. Falcos Solo-Spielplatz Christian Fitness wiederum existiert seit 2014 und hat seitdem sechs Alben hervorgebracht.

Stream: Mclusky - "Stop Feeding The Houseplants"