Melvins kündigen neues Album "Working With God" an, streamen zwei Songs

Die Melvins werden Anfang 2021 ein neues Album veröffentlichen. Aus "Working With God" gibt es bereits die beiden Tracks "I Fuck Around" und "Bouncing Rick" als Doppelsingle zu hören - eine Beach-Boys-Interpretation und einen Melvins-typischen Sludge-Punk-Brecher.

Für "Working With God" besinnen sich die Melvins auf 1983er Line-up zurück: Neben Gitarrist und Sänger Buzz Osborne gehört der regelmäßig wechselnden Besetzung der US-Sludge-Punks nun wieder Gründungsmitglied Mike Dillard am Schlagzeug an; Drummer Dale Crover rückt mutmaßlich erneut auf den Bassisten-Posten, den er auch in der Vergangenheit schon länger inne hatte.

Als ersten Vorgeschmack auf "Working With God" servieren die Melvins nun gleich zwei Stücke: "I Fuck Around" ist eine Melvins-Variante des Beach Boys-Hits "I Get Around" - mit einer ordentlichen Prise pubertärem Humor. "Es spiegelt unseren Achtklässler-Humor wider, aus dem wir nie herausgewachsen sind", so Buzz Osborne. "Wir hoffen, dass Brian Wilson nicht sauer wird." Der andere Song, "Bouncing Rick", dagegen verewigt einen High-School-Biologielehrer von Osborne und Dillard mit sludgy Punk-Metal, wie man ihn von den Melvins kennt und liebt.

"Working With God" erscheint am 26. Februar 2021 bei Ipecac digital, auf CD und in drei Vinylversionen; die silberfarbene und eiergelbe sind limitiert, Fans können ihre Ausgabe schon vorbestellen. Die Platte entstand in zwei Sessions, da sich die in Los Angeles lebenden Osborne und Crover mit dem noch immer in Montesano, Washington beheimateten Dillard koordinieren mussten, der dort mit einem Job jenseits der Musik sein Geld verdient. Das Trio hatte zuvor schon 2013 wieder zusammengefunden und das Album "Tres Cabrones" eingespielt.

Am Release-Tag des neuen Albums werden die Melvins auch ihre Platten "Gluey Porch Treatments" (1987) and "Hostile Ambient Takeover" (2002) neu auflegen, letzteres ist dann erstmals regulär auf Vinyl erhältlich.

Crover veröffentlicht am 15. Januar zudem seine neue Soloplatte "Rat-A-Tat-Tat!", die Single "Tougher" gab es bereits im Stream.

Stream: Melvins - "I Fuck Around / Bouncing Rick"

Cover & Tracklist: Melvins - "Working With God"

01. "I Fuck Around"

02. "Negative No No"

03. "Bouncing Rick"

04. "Caddy Daddy"

05. "1 Brian, The Horse-Faced Goon"

06. "Brian The Horse-Faced Goon" 07. "Boy Mike"

08. "1 F**k You"

09. "F**k You"

10. "The Great Good Place"

11. "Hot Fish"

12. "Hund"

13. "Good Night Sweetheart"