VISIONS Premiere: Linn Koch-Emmery stellt neue Single "Hologram Love" vor

Die schwedische Indierock-Newcomerin Linn Koch-Emmery hat ihren neuen Song "Hologram Love" vorgestellt. Der Track ist der erste Vorgeschmack auf das im kommenden Jahr erscheinende Debütalbum der jungen Musikerin.

Linn Koch-Emmery haben Eingeweihte spätestens seit ihrer tollen EP "Waves" von 2018 auf dem Radar, auf der die junge Künstlerin gekonnt fuzzigen (und auch mal krachigen) Indierock mit teils verträumtem Pop-Melodie-Gespür vermählte.

Nun setzt die in Stockholm beheimatete Musikerin, die auch deutsche und britische Wurzeln hat, zum großen Sprung an: Mit "Hologram Love" stellt sie die erste Single ihres im kommenden Jahr erscheinenden Debütalbums vor. Die präsentiert kraftvollen Indierock, der etwas vom früheren Schmutz gegen knackige Synthesizer eingetauscht hat; im Zentrum steht aber wie eh und je Koch-Emmerys einprägsame, leicht träumerische Stimme - Fans von Dream Wife, Alvvays oder Snail Mail dürften angetan sein. Als der Song gegen Ende kurz auf eine Akustikgitarre zurückfällt, fühlt man sich sogar an überragende Singer/Songwriterinnen wie Phoebe Bridgers erinnert. Im zugehörigen Video durchstreift man mit der Sängerin von der Abend- bis zur Morgendämmerung eine Stadt.

Überraschenderweise hat Koch-Emmerys Sound nichts von der Nostalgie, die bei anderen vom 90er-Indierock inspirierten Acts oft mitschwingt, im Gegenteil wirkt er sehr gegenwärtig. "Ich wollte herausfinden, wie Indie-Musik im Jahr 2020 klingen sollte", sagt sie. "Ungefähr so als würde man sich die Zeit, in der man lebt, zu eigen machen. Es ist das Schreiben der eigenen Geschichte, anstatt die Geschichte eines anderen neu zu schreiben und sie auf sich selbst umzumünzen".

"Hologram Love" markiert den Auftakt zu Linn Koch-Emmerys kommendem Debütalbum, Details zu dessen Release stehen aber noch aus. Eigentlich wollte die Schwedin in diesem Jahr auch als Support von Johnossi auf Europatour gehen. Die Termine sind nun auf 2021 verschoben, Tickets gibt es bei Eventim. Fans sollten aber wegen der Pandemie vorab überprüfen, ob die Konzerte wirklich stattfinden können.

Video: Linn Koch-Emmery - "Hologram Love"

Live: Johnossi + Linn Koch-Emmery

31.03. Bremen - Schlachthof

01.04. Leipzig - Werk 2

02.04. Berlin - Columbiahalle

03.04. Wien - Flex

05.04. Stuttgart - Im Wizemann

06.04. Zürich - Mascotte

07.04. Rubigen - Mühle Hunziken

09.04. München - Muffathalle

10.04. Frankfurt/Main - Batschkapp

11.04. Köln - Essigfabrik

13.04. Münster - Skaters Palace

14.04. Hamburg - Markthalle