Rockwelt reagiert auf Wahl von Joe Biden zum US-Präsidenten

Zahlreiche Musiker aus aller Welt haben sich zur Wahl von Joe Biden zum nächsten US-Präsidenten geäußert. Eine große Mehrheit begrüßte die Entscheidung erleichtert, es gab jedoch auch kritische Stimmen.

Biffy Clyro fassten die allgemeine Stimmung auch innerhalb der Rockwelt treffend zusammen, nachdem bekannt geworden war, dass Joe Biden der Sieg bei der US-Präsidentschaftswahl nicht mehr zu nehmen ist: "A Celebration Of Endings" münzten die Schotten zusammen mit einem US-Flaggen-Emoji ihren aktuellen Albumtitel auf den Abschied von Donald Trump um, der von vielen Musikern mit Jubel und Genugtuung begrüßt wurde.

Ins gleiche Horn stieß auch Touché Amoré-Frontmann Jeremy Bolm, wählte jedoch ungleich deutlichere Worte. "Du scheiß Scharlatan, wir feiern dein Ende", stellte er fest. Ben Koller von Converge wiederum zeigte sich einfach nur erleichtert, "GOTT SEI DANK" lautete sein Tweet, dem er dann noch ein "Und jetzt verpiss dich"-Meme nachschob.

Andere Musiker wie etwa Rap-Urgestein Ice-T begegneten der neuen Situation mit Humor. "Ding Dong The Witch Is Dead", schrieb er in Anspielung auf die Verfilmung des US-Kinderbuch-Klassikers "Der Zauberer von Oz". Paolo Gregoletto von Trivium wiederum notierte "Wir sind wieder da, Baby" - auf einem Bild des 2005 verstorbenen Papst Johannes Paul der II., wohl in Anspielung auf dessen vage Ähnlichkeit mit dem 77-jährigen Joe Biden und jene Mitmenschen, die den neu gewählten Präsidenten wie einen Erlöser feierten.

Frank Iero und Geoff Rickly von Thursday erinnerten dagegen daran, dass man über den Sieg nicht vergessen dürfe, weiter für die eigenen Anliegen und Ziele zu kämpfen, da diese sich nicht automatisch durch einen Präsidenten Biden erfüllen würden.

Nicht alle Musiker feierten das Ergebnis jedoch oder betrachteten es überhaupt als endgültig. "Ich lache über die Leute, die denken, das wäre vorbei... ich bitte euch!", schrieb Chimaira-Drummer Mark Hunter - worauf Mark Morton von Lamb Of God prompt reagierte: "Es ist komplett vorbei, bis auf das Jammern & Rumheulen & Schmollen". Ausführlich meldete sich Trump-Fan John Dolmayan von System Of A Down zu Wort: Er schrieb, wenn das amerikanische Volk Biden wolle, müsse man das akzeptieren - kam aber noch im gleichen Atemzug auf Trumps unbewiesene Unterstellung zu sprechen, es habe möglicherweise Wahlbetrug seitens Joe Biden und seines Teams gegeben. Zudem formulierte er den Verschwörungsmythos, Biden habe Anti-Rassismus-Proteste und Coronavirus-Pandemie angestiftet und angefacht, um das Land zu destabilisieren und Trump in ein schlechtes Licht zu rücken. "Wenn Biden gewinnt, werden all diese Proteste verschwinden und es wird ein rasches Ende der Pandemie geben", so Dolmayan. Die Wahl sei erst vorbei, wenn es "volle Transparenz" gebe.

Social-Media-Posts: Reaktionen auf die US-Wahl aus der Muskwelt

A Celebration Of Endings — Biffy Clyro (@BiffyClyro) November 7, 2020

You charlatan fuck, we celebrate your end. — Jeremy Bolm (@JeremyXBolm) November 7, 2020

THANK FUCKING GOD — Ben Koller (@BenKoller) November 7, 2020

Ding Dong the Witch is Dead! — ICE T (@FINALLEVEL) November 7, 2020

Have a nice day… Clownass. https://t.co/HzekSLJyDH — ICE T (@FINALLEVEL) November 7, 2020

We are back baby pic.twitter.com/GRSWzkvKAw — Paolo Gregoletto (@TriviumPaolo) November 7, 2020

Now is not the time to stop working, it’s the time to start. — Geoffrey Rickly (@GeoffRickly) November 7, 2020

we did it! ...now let’s get to work!

congratulations @joebiden congratulations @kamalaharris congratulations America!

FINALLY!

keep the faith. https://t.co/bItvUKD2ZX — frnkiero: Party (goth) Dad (@FrankIero) November 7, 2020

It’s all over but the whining & crying & pouting — Mark Morton (@MarkDuaneMorton) November 7, 2020

AMERICA, FUCK YEAH!!! — Scott Ian (@Scott_Ian) November 7, 2020

What a birthday gift! Thank you for all who dared to care. For all who used their vote as their voice to roar, "we ARE better than this" Congratulations America #PresidentBiden #VPKamalaHarris Congratulations @joebiden @kamalaharris #Otep pic.twitter.com/fEjatQC2RA — OTEP SHAMAYA (@otepofficial) November 7, 2020

It is official Joe Biden is the 46th president of the United States. — Dino Cazares (@DinoCazares) November 7, 2020

No one can silence the voice of the people. GOD BLESS AMERICA!!! — Amy Lee (@AmyLeeEV) November 7, 2020

vindicated. — Dashboard Confessional (@dashboardmusic) November 7, 2020