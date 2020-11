Anti-Flag teilen per Video neuen Song "A Dying Plea Vol. 1" mit Tom Morello und weiteren

Foto: Screenshot Youtube

Anti-Flag veröffentlichen ein Stück politischen Crossover-Punks, bei dem neben ihnen noch Rapper De'Wayne, Marcia Richards von The Skints, Tom Morello und Jálise Della Gary zu hören sind.

Eine Verbundenheit zu Tom Morello, Gitarrist von Rage Against The Machine und Prophets Of Rage, besteht für Anti-Flag spätestens, seit die Punks aus Pittsburgh ihn als Produzenten für ihr 2003er Album "The Terror State" gewinnen konnten. Für ihren neuen Song "A Dying Plea Vol. 1" haben sie sich aber gleich noch mehr Verstärkung geholt.

Der Texaner De'Wayne darf eine Strophe rappen, Marcia Richards von der Londoner Reggae/Ska-Band The Skints leiht ein paar Zeilen ihre Stimme und die junge Jálise Della Gary, Chris #2s Nichte, mischt ebenfalls mit.

Passend zum politischen Kontext von Polizeigewalt (gegen BIPOCs) hat sich die Band von Regisseur und Produzent Keith Ray und Indecline eine wüste, deutliche Videocollage anfertigen lassen, die das brutale Vorgehen der Polizisten zur Schau stellt - und ebenso die Gegenwehr demonstriert. Dazu schallt einstimmig immer wieder der Refrain: "We can’t breathe...".

Die Einnahmen an dem Song gehen an die Organisationen sisTers Pittsburgh, SARI, Justice LA Now und My Block, My City, My Hood Chicago. Über den Webstore der Band kann man den Song auch als limitierte Seven-Inch bestellen.

Video: Anti-Flag - "A Dying Plea Vol. 1"