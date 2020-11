Puscifer teilen Musikvideo zu "Theorem"

Foto: Screenshot Youtube

Puscifer haben ein Musikvideo zum Song "Theorem" geteilt. Der stammt von ihrem neuen Album "Existantial Reckoning", das vergangenen Freitag erschien.

Das Video kommt daher wie ein Agentenfilm mit jeder Menge Slapstick-Humor. Es zeigt zunächst Sänger Maynard James Keenan, den "Special Agent in training", und einen zweiten Agenten in einem Auto. Anschließend folgt die Kamera einem dritten, unbekannten Agenten auf der Suche nach einem Koffer, der mitten in der Wüste liegt. Für die Suche nutzt er modernste Technologie, zum Beispiel einen Taschencomputer, der ein bisschen wie ein Spielautomat in Handygröße aussieht.

Den Koffer liefert er schließlich bei Keenan und seinem Kollegen ab, die am Auto auf ihn warten. Nachdem es Keenan nach einigen Schwierigkeiten gelingt den Kofferraum des Autos zu öffnen, stolpert ein aufgebrachter Mann heraus, der offenbar eine ganze Weile dort eingesperrt war. Er streckt Keenan und dem anderen Agenten seinen Mittelfinger entgegen, während er versucht mit seinem Handy nach Empfang zu suchen und gleichzeitig wegzurennen - was insgesamt sehr unbeholfen wirkt. Die beiden Agenten sind von der ganzen Situation unbeeindruckt, laden den Koffer ein und fahren anschließend einfach weiter.

Hier beginnt der zweite Teil des Videos, in dem Sängerin Carina Round und Mat Mitchell zum ersten Mal auftreten. Sie gehen zusammen in ein geheimes IT-Labor und schließen den Koffer an einen Computer an. Woran sie dann arbeiten, bleibt allerdings ein Rätsel. Auf einem Bildschirm bildet sich allmählich eine Animation von Keenans Kopf.

Auf ihrer Instagram-Seite schreiben Puscifer zum Video: "Leute fragen uns: 'Was ist in dem Koffer?' 'Puscifer.' 'Und was ist Puscifer?' 'Puscifer ist was Puscifer ist.' 'Also wie ein Paradox?' 'Mehr als das.'" Die Frage nach dem Inhalt eines mysteriösen Koffers spielt sicherlich auf Quentin Tarantinos Klassiker "Pulp Fiction" an - dieselbe Frage beschäftigt Fans seit Jahren. Im Gegensatz zu "Pulp Fiction" gibt es bei Puscifer allerdings eine Auflösung zum Ende des Videos.

Der Film ist ursprünglich als Teaser für die Livestream-Releaseshow zu Puscifers neuem Album "Existential Reckoning" entstanden, die am vergangenen Freitag aus der Planstadt Arcosanti übertragen wurde.

