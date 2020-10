Deftones kündigen Remix-Album "Black Stallion" an, streamen "Knife Prty" von Purity Ring

Foto: James Minchin III

Die Deftones haben das "White-Pony"-Remix-Album "Black Stallion" für den 11. Dezember angekündigt und die Tracklist mit den gefeaturten Gästen veröffentlicht. Auch einen ersten Auszug gibt es zu hören.

Anlass für die Remix-Edition ist der 20. Geburtstag des dritten Albums der Alternative-Metaller. Beteiligt haben sich hieran unter anderem The Cure-Sänger Robert Smith, Linkin Park-Rapper Mike Shinoda und DJ Shadow. Zusätzlich zu "Black Stallion" bringen die Deftones eine 20-Jahre-Deluxe-Version von "White Pony" heraus.

Schon jetzt haben die Kalifornier den "Knife Prty"-Remix von Purity Ring geteilt. Das kanadische Elektropop-Duo verwandelt den Deftones-Klassiker in einen atmosphärischen Ambient-Song, in dem alle Original-Arrangements ersetzt wurden - mit Ausnahme der Gesangsparts von Chino Moreno und Gastsängerin Rodleen Getsic.

Moreno hatte die Arbeiten an "Black Stallion" im Juni in einer Zoom-Pressekonferenz angekündigt. Auch die Mitarbeit von DJ Shadow wurde damals schon bestätigt.

Am 23. Juni hatten die Deftones den "White Pony"-Geburtstag schon mit einem Youtube-Livestream des Albums gefeiert. Und dieses Jahr diente den Deftones nicht nur zur "White Pony"-Feier: Am 25. September erschien mit "Ohms" das neunte Album der Alternative-Metaller.

Video: Deftones - "Knife Prty (Purity Ring Remix)"

Stream: Deftones - "Knife Prty (Purity Ring Remix)"

Cover & Tracklist: Deftones - "Black Stallion"

01. "Feiticeira" (Clams Casino remix)

02. "Digital Bath" (DJ Shadow remix)

03. "Elite" (Blanck Mass remix)

04. "Rx Queen" (Salva remix)

05. "Street Carp" (Phantogram remix)

06. "Teenager" (Robert Smith remix)

07. "Knife Prty" (Purity Ring remix)

08. "Korea" (Trevor Jackson remix)

09. "Passenger" (Mike Shinoda remix)

10. "Change (In the House of Flies)" (Tourist remix)

11. "Pink Maggit" (Squarepusher remix)