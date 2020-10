Steven Wilson stellt neuen Song "King Ghost" per Video vor

Foto: Screenshot Youtube

Der Prog-Zauberer Steven Wilson hat einen neuen Song veröffentlicht und dazu ein düster-animiertes Video anfertigen lassen. "King Ghost" wird Teil von Wilsons sechstem Album sein, das Ende Januar erscheint.

"The Future Bites" wird am 29. Januar über Caroline veröffentlicht. Aus dem stellt Steven Wilson mit "King Ghost" jetzt den Song per Video vor, den er als erstes für die Platte geschrieben hatte. Es ist ein elektronisch-waviges, teils fast jenseitig klingendes Stück mit hellem Gesang und Art-Pop-Appeal.

Das Album wurden von David Kosten (Everything Everything, Bat for Lashes) und Wilson produziert.

Den Clip hat Regisseurin Jess Cope inszeniert, die zuvor auch schon "The Raven That Refused To Sing", "Routine" und "People Who Eat Darkness" für Wilson in Bilder übersetzte.

"'King Ghost' ist einer meiner Lieblingssongs des neuen Albums, und ich denke, einer der schönsten, die ich je geschrieben habe; kraftvoll in seiner scheinbaren Einfachheit", sagt Wilson über das neue Stück. "Abgesehen von den Perkussion-Overdubs (gespielt von Jason Cooper von The Cure und Michael Spearman von Everything Everything), ist die Musik vollständig elektronisch. Analoge Keyboards erzeugen leuchtende, organische Muster und Töne. Ähnlich wie der Song konzentriert sich auch das Video, das Jess geschaffen hat, auf satte Farben und den Ausdruck von Gedanken und Gefühlen durch abstrakte Bilder, etwas, das unsere Zusammenarbeit auf neues Terrain geführt hat. Es ist umwerfend und ich bin unglaublich stolz auf die Kombination von Song und Video".

Regisseurin Cope äußerte sich ähnlich zufrieden: "Mit Steven zu arbeiten ist - auf eine gute Art und Weise - immer eine Herausforderung. Ich bin immer wieder erstaunt über seine Fähigkeit, die Grenzen seiner Musik zu erweitern, während er mit der Zeit geht. Als ich 'King Ghost' zum ersten Mal hörte, war ich überwältigt, und es hat mich sofort zu einer gewissen Symbolik inspiriert. Dieses Stück ermutigte mich dazu, mich lebendigen Farben, Texturen und Mustern zu widmen. Ich arbeitete mit dem Animator zusammen, mit dem ich auch an 'Routine' gearbeitet hatte, und gemeinsam nutzten wir 'gezeichnete' Animation, um einige großartige und greifbare Bilder für die Figur im Video zu erzeugen. Wir sind sehr stolz darauf, wie sich Musik und Video perfekt ergänzen."

Schon im März hatte Wilson mit "Personal Shopper" einen ersten Vorgeschmack auf "The Future Bites" gegeben und Ende September mit "Eminent Sleaze" nachgelegt.

Video: Steven Wilson - "King Ghost"