Descendents veröffentlichen neue Songs "On You" und "Hindsight 2020"

Die kalifornischen Punk-Urgesteine Descendents haben anlässlich der US-Wahlen zwei neue Songs als Lyric-Videos ins Netz gestellt. Die Tracks kennen Fans der Band dabei schon aus anderem Zusammenhang.

"On You" und "Hindsight" werden die Descendents auf einer Seven-Inch namens "Suffrage" veröffentlichen. Tatsächlich hatte Sänger Milo Aukerman die beiden Songs erst kürzlich als Ukulelen-Versionen unter dem Namen RebUke auf der EP "45...Not A LP" herausgebracht. Als Punk-Band-Versionen gewinnen sie nun noch einmal deutlich an Kraft.

Bemerkenswert ist die Wertung der Songs auf Youtube, denn dort hat es - schätzungsweise von Trump-Supportern - bereits überdurchschnittlich viele Daumen nach unten gegeben. Kein Wunder: Beide Tracks gehen sehr konkret mit dem präsidialen US-Desaster ins Gericht und fordern (nicht nur bildlich im Video) dazu auf, diesen Fehler bei der anstehenden Wahl zu korrigieren.

Das aktuelle Descendents-Album "Hypercaffium Spazzinate" war 2016 erschienen. Ein neues Album soll schon länger in Arbeit sein.

Lyric-Video: Descendents - "On You"

Lyric-Video: Descendents - "Hindsight 2020"