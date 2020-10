Refused kündigen neue EP “The Malignant Fire” an, streamen erste Single

Die schwedischen Hardcore-Legenden Refused haben ihre neue EP "The Malignant Fire" angekündigt und im selben Atemzug die dazugehörige Single "Born On The Outs" veröffentlicht.

Nachdem es nach der Auflösung 1998 lange ruhig um Refused geworden war, holen die Schweden seit dem Comeback-Album "Freedom" (2015) vieles nach: 2019 erschien mit "War Music" ein neues Album, zudem ist die Band demnächst virtuell unter dem Alias Samurai am Computerspiel "Cyberpunk 2077" beteiligt. Diese Songs wollen sie zu einem späteren Zeitpunkt auch gebündelt auf einer EP herausbringt, das Spiel selbst kommt am 19. November in den Handel.

Doch erstmal ist noch eine andere EP dran, die Refused nun überraschend für den 20. November ankündigten: "The Malignant Fire" enthält fünf neue Songs, deren Titel bereits bekannt sind. Wann und wofür diese Songs entstanden sind, verriet die Band nicht - generell gibt es bislang wenig Informationen zur EP. Zumindest erinnert das Artwork stilistisch an das von "War Music", möglicherweise handelt es sich also um Songs aus den gleichen Aufnahmesessions.

Die erste Single "Born On The Outs" knüpft auch klanglich an den Sound von "War Music" an, hat aber auch etwas von der Experimentierfreudigkeit, die Refused als Samurai ausleben - hier in Form von einem stampfenden Schlagzeug-Beat, der zusammen mit dem Stakkato-Riff an Techno erinnert.

Stream: Refused - "Born On The Outs"

Cover & Tracklist: Refused - "The Malignant Fire" (EP)

01. "Malfire"

02. "Born On The Outs"

03. "Organic Organic Organic (Go Fuck Yourself)"

04. "Faceless Corporate Violence"

05. "Jackals Can't Be Bothered To Dream"