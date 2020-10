War On Women zeigen Video zu "White Lies"

Für den Clip zu ihrem neuen Song "White Lies" haben die politischen Hardcore-Punks War On Women mit dem Künstler Landis Expandis zusammengearbeitet.

Expandis ist Musiker und DJ. Im Lockdown hat er das Synth-Trio Landis Harry Larry erschaffen und sich zwei digitale Klone zugelegt: Harry und Larry. Immerhin konnte Expandis so während der Quarantäne weiterhin Musik machen und Videos drehen.

Nun haben ihn War On Women für ihr Video zum neuen Song "White Lies" engagiert - das er inszeniert hat und in dem er dreifach auftritt. Die Bilder versinnbildlichen den Text des Songs, der Dinge thematisiert, die Expandis als Künstler und Person bereits am eigenen Leib erfahren hat.

Wer mehr von Landis Expandis sehen und hören will, kann seinen Youtube-Channel abonnieren oder ihn im Gespräch mit War On Womens Sängerin Shawna Potter sehen.

Das neue Album der politischen Hardcore-Punks aus Baltimore trägt den Titel "Wonderful Hell" und erscheint am 30. Oktober via Bridge Nine. Den Titeltrack hatte die Band neulich bereits vorgestellt.

Video: War On Women - "White Lies"