Die Ärzte zeigen Video zu neuem Song "True Romance"

Foto: Screenshot Youtube

Die Ärzte haben den neuen Song "True Romance" veröffentlicht. Das dazugehörige Video knüpft direkt an das zur vorherigen Single "Morgens Pauken" an - beziehungsweise davor.

Im Clip zu "Morgens Pauken", den uns Die Ärzte Ende August präsentierten, verwüstete das Trio im Godzilla-Modus eine Miniatur-Kleinstadt. Irgendwo dazwischen sitzt Farin Urlaub in einem Wohnwagen und bekommt gar nichts mit, weil er mit VR-Brille auf dem Kopf voll und ganz in andere Welten abgetaucht ist. Am Ende übersteht er das Chaos offenbar unbeschadet.

Was er vor dem Angriff der außerirdischen Giga-Ärzte in den digitalen Weiten erlebt, sehen wir in "True Romance": In einer rosaroten Kirmes-Themenfahrt reist er durch ein erotisches Digital-Universum voller mal mehr, mal weniger direkt sexuellen Bildmetaphern - von schäumenden Champagner-Flaschen über einen Surf-Ritt auf einem riesigen nackten Körper hin zu einem Flug durch den Würstchentunnel. Dazu erklingen die sexy Perkussions, schwungvollen Akustikgitarren und romantischen Streicher und Querflöten des ungewöhnlichen Ärzte-Songs, in dem Farin Urlaub mit der künstlichen Intelligenz Siri flirtet und sie über Sex mit der Konkurrenz-KI Alexa ausfragt.

Eine grobe Idee davon, wie der Song klingen würde, erhielten wir bereits Anfang der Woche, als unter dem Hashtag #singtrueromance jede Menge Künstler*innen Videos teilten, in denen sie offenbar mit entsprechendem Vorwissen Teile des Textes und der Melodie sangen. Mit dabei waren Mitglieder von Deichkind, Die Kassierer, Adam Angst, Fettes Brot, derAntilopen Gang und sogar Persönlichkeiten wie Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis. Besonders viel Mühe gaben sich die Donots, die für den Teaser eine Szene aus "Wayne's World" nachstellten.

"True Romance" ist ab heute zusammen mit bereits 2019 erschienenen Songs "Abschied" und "Rückkehr" als Seven-Inch erhältlich. In zwei Wochen, also am 23. Oktober, folgt das neue Ärzte-Album "Hell", zu dem nun auch die Tracklist enthüllt wurde. Ihr findet die Titel der 18 Songs weiter unten.

Kurz danach sollte eigentlich die große "In The Ä Tonight"-Hallen- und Arena-Tour starten. Wegen der Pandemie musste die Band die Termine jedoch auf Herbst 2021 verschieben.

Video: Die Ärzte - "True Romance"

Stream: Die Ärzte - "True Romance"

Tracklist: Die Ärzte - "Hell"

01. "E.V.J.M.F."

02. "Plan B"

03. "Achtung: Bielefeld"

04. "Warum spricht niemand über Gitarristen?"

05. "Morgens Pauken"

06. "Das letzte Lied des Sommers"

07. "Clown aus dem Hospiz"

08. "Ich, am Strand"

09. "True Romance"

10. "Einmal ein Bier"

11. "Wer verliert, hat schon verloren"

12. "Polyester"

13. "Fexxo Cigol"

14. "Liebe gegen Rechts"

15. "Alle auf Brille"

16. "Thor"

17. "Leben vor dem Tod"

18. "Woodburger"

Live: Die Ärzte

30.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle31.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle02.11.2021 Frankfurt – Festhalle03.11.2021 Frankfurt – Festhalle09.11.2021 Hannover – ZAG Arena10.11.2021 Hannover – ZAG Arena11.11.2021 Bremen – ÖVB Arena15.11.2021 Leipzig – Arena16.11.2021 Leipzig – Arena18.11.2021 Köln – Lanxess Arena26.11.2021 Chemnitz – Messe Chemnitz28.11.2021 Erfurt – Messe30.11.2021 Dortmund – Westfalenhalle 101.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 102.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 105.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena06.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena08.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle09.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle11.12.2021 Bad Hofgastein – Sound & Snow14.12.2021 Zürich – Hallenstadion15.12.2021 Zürich – Hallenstadion17.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle18.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle20.12.2021 München – Olympiahalle21.12.2021 München – Olympiahalle