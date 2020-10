VISIONS Premiere: Khaima präsentieren Video zu "The Fox And The Grapes"

Foto: Jörg Karrenbauer

Die Saarbrücker Prog-/Alternative-Band Khaima wird Ende Oktober ihr Debütalbum "Owing To The Influence" veröffentlichen. Von dem gibt es nun einen weiteren Vorgeschmack.

Anfang August hatten Khaima bereits den Song "Extrapolation" mit einem Video im Netz präsentiert. Es war der erste Teaser für das Debütalbum "Owing To The Influence", das die Band am 30. Oktober über Barhill veröffentlichen wird.

Auf der Platte erwarten uns neun Songs, die sich vor allem im Fünf-Minuten-Bereich abspielen und zwischen Progrock und Alternative oszillieren - und dabei kein Geheimnis aus ihren Vorbildern machen. Sprich: Das Album klingt über weite Strecken nach einer leichteren Variante von Tool.

Ins rechte Licht gerückt wurde das Quintett dabei von Mike Balzer, Mitglied und Produzent der Post-Rocker Flares, der die Platte produziert hat, sowie Cult Of Luna-Schlagzeuger Magnus Lindberg, der sich um das Mastering gekümmert hat.

Im Video zu "The Fox And The Grapes" sieht man Grafiken in VHS-Optik, die psychedelisch ineinanderlaufen.

Video: Khaima - "The Fox And The Grapes"