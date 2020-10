Die Ärzte kündigen unterhaltsam neue Single "True Romance" an

Foto: Joerg Steinmetz

Die Ärzte werden noch diese Woche ihre neue Single "True Romance" veröffentlichen. Den Song teasert die "beste Band der Welt" schon jetzt hintersinnig an - mit Hilfe einer Spotify-Playlist und zahlreicher befreundeter Künstler*innen.

An diesem Freitag, den 9. Oktober soll "True Romance" als Video, digital sowie als Seven-Inch-Vinylsingle mit Downloadcode erscheinen, Die Ärzte-Fans können letztere bereits vorbestellen.

Neben der Ankündigung auf ihrer Webseite findet man im Netz aber auch schon erste Brocken zum Song: Die extra nur für die Single auf Spotify erstellte Playlist offenbart den mutmaßlichen Songtext, wenn man alle Songtitel der Reihe nach liest; noch ist die Playlist und damit der Songtext nicht vollständig und wird laufend ergänzt.

Diesen Songtext wiederum interpretieren zahlreiche Bands in kleinen Videos (oft anscheinend mit dem tatsächlichen Song im Kopfhörer). Besonders tun sich die Donots hervor, die wie in der berühmten "Bohemian Rhapsody"-Szene aus dem Kult-Klassiker "Wayne's World" mit 80s-Retrolook im Auto sitzen und eine A-capella-Gesangsnummer zum Besten geben. Aber auch Deichkind, Die Kassierer, Adam Angst, Fettes Brot, die Antilopen Gang und selbst "Tagesschau"-Sprecherin Linda Zervakis haben unter dem Hashtag #singtrueromance Videos in den sozialen Netzwerken gepostet, wie sie sich den neuen Ärzte-Song kreativ bis humorvoll zur Brust nehmen. Eine Auswahl an Videos und die Playlist findet ihr weiter unten.

"True Romance" ist nach dem aus dem August stammenden "Morgens Pauken", dem Corona-Song "Ein Lied für Jetzt" und den bereits 2019 erschienenen "Abschied" und "Rückkehr" der neuste Ärzte-Song, der sich mutmaßlich auf der am 23. Oktober erscheinenden neuen Studioplatte "Hell" finden wird. Welche Tracks darauf wirklich enthalten sind, bleibt weiter unklar, die Band "verrät" die Tracklist der Platte nur in einer Sammlung stark kodierter Bilder, zu der man über ihre Band-Webseite gelangt. Außer "Clown aus dem Hospiz" lassen sich dort auf Anhieb keine Songtitel sicher ablesen.

Ursprünglich wollten Die Ärzte ab Anfang November auf große "In The Ä Tonight"-Hallen- und Arena-Tour gehen. Diese musste die Band nun wegen der anhaltenden Coronavirus-Pandemie auf Herbst 2021 verschieben. Unten findet ihr die Termine, die Shows sind jedoch bis auf den Termin in Bad Hofgastein komplett ausverkauft.

Videos: Punkrocker interpretieren den neuen Ärzte-Song "True Romance"

Spotify-Playlist: Der mutmaßliche Songtext von "True Romance" verpackt in eine Playlist

Live: Die Ärzte

30.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

31.10.2021 Berlin – Max-Schmeling-Halle

02.11.2021 Frankfurt – Festhalle

03.11.2021 Frankfurt – Festhalle

09.11.2021 Hannover – ZAG Arena

10.11.2021 Hannover – ZAG Arena

11.11.2021 Bremen – ÖVB Arena

15.11.2021 Leipzig – Arena

16.11.2021 Leipzig – Arena

18.11.2021 Köln – Lanxess Arena

26.11.2021 Chemnitz – Messe Chemnitz

28.11.2021 Erfurt – Messe

30.11.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

01.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

02.12.2021 Dortmund – Westfalenhalle 1

05.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

06.12.2021 Hamburg – Barclaycard Arena

08.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

09.12.2021 Stuttgart – Schleyer-Halle

11.12.2021 Bad Hofgastein – Sound & Snow

14.12.2021 Zürich – Hallenstadion

15.12.2021 Zürich – Hallenstadion

17.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

18.12.2021 Wien – Wiener Stadthalle

20.12.2021 München – Olympiahalle

21.12.2021 München – Olympiahalle