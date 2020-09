Ocean Hills (Ex-Ignite) veröffentlichen neue Single "Bound"

Foto: Peter Lerch

Ex-Ignite-Sänger Zoltán "Zoli" Téglás hat mit seiner neuen Band Ocean Hills die Single "Bound" herausgebracht. Und auch das Debütalbum "Santa Monica" steht bereits in den Startlöchern - mit Rock à la Nickelback.

Ende November 2019 hatte Zoli Téglás nach 25 Jahren Bandzugehörigkeit seinen Ausstieg bei Ignite verkündet. "Ich werde die meiste Zeit jetzt damit verbringen, Tiere zu retten, und mit anderen Film- und Musikprojekten", hatte er damals geschrieben.

Eines der angedeuteten Musikprojekte brachte er zügig auf den Weg: Bereits im April 2020 erschien die Ocean Hills-Debütsingle "A Separate Peace", ein breitbeiniger Modern-Rock/Metal-Smasher mit reichlich kalifornischer Sonne im Nacken. Auch die folgende Powerballade "Death Or Liberty" sowie der zurückgelehnte 16:9-Hardrock mit Gitarrensolo-Fixierung von "Santa Monica" machten deutlich, dass es Téglás mit seiner neuen Band so richtig Westküsten-amerikanisch und an Classic Rock angelehnt angeht.

Ocean Hills' vierte Single "Bound" lässt es nun wieder mehr krachen: Fans von Nickelback, Alter Bridge, Shinedown und überhaupt großen Gesten in dick produziertem Gegenwarts-Rock dürften auf ihre Kosten kommen. Und im Synthie-Einschub zu Beginn ist auch die Handschrift von Bush-Gitarrist Chris Traynor erkennbar, der den Song mitgeschrieben und -produziert hat.

"Bound" dürfte der vermutlich letzte Vorgeschmack auf "Santa Monica" sein, das Debütalbum von Ocean Hills, das die Band am 27. November veröffentlicht. Dafür hat die Band einen Vertrag bei AFM Records unterschrieben.

Der Bandname verortet übrigens die Wurzeln der Mitglieder: Laut Téglás stamme "die Hälfte der Combo aus dem Buda-Teil von Budapest – also der hügligen Seite – und die andere Hälfte von den Stränden Kaliforniens. Also macht es Sinn, dass wir uns Ocean Hills nennen."

Video: Ocean Hills - "Bound"

Cover & Tracklist: Ocean Hills - "Santa Monica"

01. "Bound"

02. "A Separate Peace"

03. "Death Or Liberty"

04. "Like A Lady"

05. "Santa Monica"

06. "Budapest My Love"

07. "Hold Me"

08. "Angels Wings"

09. "Vampire"

10. "Christina"

11. "There Is A Light That Never Goes Out"